Mawson und BATCircle2.0 Co-Finanzierung für Rajapalot Gold-Kobalt-Projekt in Finnland

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada – MawsonGoldLimited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich, die Kofinanzierung der geometallurgischen Unterstützung für Batteriemetalle durch Business Finland in Höhe von 397.000 € (590.000 CAD$) als Teil einer 50%igen Kofinanzierung in Höhe von 795.000 € (1,2 Mio. CAD) für das in Finnland ansässige Circular Ecosystem of Battery Metals ("BATCircle2.0") bekannt zu geben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung