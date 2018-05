Mautgebühren in den Alpen / ADAC: Das kosten Tunnel, Pässe und Autoverladestationen (FOTO)

München (ots) -Egal, ob eine streckenabhängige Maut oder eine Vignette bezahltwerden muss - in den Alpen kosten viele Pässe und Tunnel extra. Fürdie wichtigsten Verbindungen hat der ADAC eine Grafik mit denaktuellen Kosten zusammengestellt.Die Gebührenspanne reicht je nach Länge eines Tunnelsbeispielsweise von 5,50 Euro für den österreichischen Bosruck-Tunnel(5 509 Meter) bis hin zu 44,40 Euro für den 11,6 Kilometer langenMont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien. Urlauber solltendeshalb laut ADAC die anfallenden Mautkosten seiner Reiseroute vorherberechnen und einplanen. In der App ADAC Maps lassen sich dieindividuellen Routen eingeben und die Mautkosten berechnen.Durch die zunehmende Digitalisierung an den Mautstationen kommt esimmer häufiger zu technischen Schwierigkeiten bei den Bezahlsystemen.Auch 2017 hat der ADAC seine Mitglieder vor allem bei Problemen anitalienischen Mautstationen und bei Ersatzmautforderungen zurAutobahnvignette in Österreich beraten. Beispielsweise darf Italiennicht bezahlte Mautforderungen bis zu zehn Jahren einfordern. WeitereInformationen dazu gibt es unter www.adac.de/rechtsberatung.Diese Presseinformation sowie eine Grafik finden Sie online unterwww.presse.adac.de Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adacPressekontakt:ADAC NewsroomTel. 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell