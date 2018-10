Maut wird zum einträglichen Geschäft für Beraterbranche

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Pkw-Maut wird zum einträglichen Geschäft für die Beraterbranche. Das Bundesverkehrsministerium rechnet zwischen 2017 und 2019 mit Honoraren für Kanzleien, Wirtschaftsprüfer und Sachverständige in Höhe von rund 47 Millionen Euro, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Dokumente für den Haushaltsausschuss im Bundestag. Trotz der umfangreichen Beratung gibt es noch keinen Termin für die geplante elektronische Vignette.

Zuerst sollte sie 2016 kommen, zuletzt war von 2020 die Rede. Kritik kommt von den Grünen. "Die Pkw-Maut der CSU füllt in erster Linie die Auftragsbücher der Berater, nicht aber das Steuersäckel für Verkehrsinvestitionen", sagten die Grünen-Abgeordneten Stephan Kühn und Sven-Christian Kindler. Sie fordern, das "europarechtswidrige Projekt" zu stoppen. Auch bei der Lkw-Maut fallen hohe Beratungskosten an; bis 2019 will das Verkehrsministerium insgesamt 35,5 Millionen Euro dafür ausgeben. Die Maut werde zum "Goldesel für Berater", so die Grünen.

