25. April 2019. Ein freier Tag ist ein Grund zum Feiern. Darumladen Disney und SAT.1 die großen und kleinen Zuschauer am 30. Mai(Christi Himmelfahrt) zum DISNEY FILMFEST ein! Klassiker wie"Arielle, die Meerjungfrau" (14:10 Uhr) oder "Findet Nemo" (15:55Uhr), aber auch die Free-TV-Premiere des zweifach OSCAR(r)nominierten Südsee-Abenteuers "Vaiana" (20:15 Uhr) sorgen für Spaßund maritime Erfrischung bei (hoffentlich) frühsommerlichenTemperaturen!Hier das ganze DISNEY FILMFEST am 30. Mai 2019 in SAT.1 imÜberblick:12:05 Uhr: "Micky Maus - Unter dem Meer" USA 2015, Animation12:10 Uhr: "Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" USA2001, Animation14:05 Uhr: "Pixars Piper" USA 2016, Animation, Free-TV-Premiere14:10 Uhr: "Arielle, die Meerjungfrau" USA 1989, Animation15:55 Uhr: "Findet Nemo" USA 2003, Animation17:45 Uhr: "Pixars Lava" USA 2014, Animation, Free-TV-Premiere17:50 Uhr: "Findet Dorie" USA 2016, Animation20:15 Uhr: "Vaiana" USA 2016, Animation, Free-TV-Premiere