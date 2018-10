Das Mauritshuis und die Galerie Prinz Wilhelm V. (FOTO)

Köln (ots) -Das Mauritshuis in Den Haag zeigt eine Sammlung weltberühmterGemälde niederländischer und flämischer Meister aus dem GoldenenZeitalter. Über 150 Gemälde dieser Sammlung (darunter Werke vonRembrandt, Steen, Rubens und Potter) hängen Seite an Seite in derGalerie Prinz Wilhelm V. im Buitenhof, fußläufig vom Mauritshuisentfernt. Die Galerie, die auch "das verborgene Juwel von Den Haag"genannt wird, formte im 18. Jahrhundert die Basis der beeindruckendenGemäldesammlung von Prinz Wilhelm V. von Oranje-Nassau.Von Wohnresidenz zur Königlichen GemäldegalerieZwischen 1633 und 1644 ließ Johan Maurits (1604 - 1679), Fürst vonNassau-Siegen, im Zentrum Den Haags, eine prächtige Wohnresidenzerrichten. Während dieser Zeit war er Generalgouverneur von Brasilienund überließ den Bau des Gebäudes dem berühmten Architekten des 17.Jahrhunderts, Jacob van Campen, unter der Aufsicht seines gutenFreundes Constantijn Huygens. Nach seiner Rückkehr aus Brasilien warJohan Maurits bis 1647 der einzige ständige Bewohner des Mauritshuis.Danach diente es als Gästehaus für Persönlichkeiten wie Charles II.von England und dem Herzog von Marlborough. Im 18. Jahrhundert hattedas Gebäude verschiedene Verwendungszwecke, inklusive einerMilitärschule und der Nationalbibliothek, bis 1822 wurde diekönigliche Sammlung dort untergebracht und die ehemalige privateResidenz bekam eine neue Funktion als Museum.Im Mittelpunkt der aktuellen Sammlung steht die Sammlung derStatthalter von Holland, der Prinzen von Oranien. InsbesondereWilhelm IV. (1711-1751) und Wilhelm V. (1748-1806) warenleidenschaftliche Sammler. Wilhelm IV. versuchte die zerstreuteSammlung seiner Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert, Frederik Hendrikund Amalia van Solms, zu rekonstruieren. Außerdem erwarb er durchErbschaft Gemälde von seinem entfernten Verwandten, König-StatthalterWilliam III. Eine wichtige Errungenschaft war Der Stier aus dem Jahr1647 von Paulus Potter. Aber es war vor allem sein Sohn undNachfolger Wilhelm V., der die Oranien-Gemäldesammlung erneut auf einkönigliches Niveau brachte. Auch in jungen Jahren kaufte er bereitsGemälde, zum Beispiel Der Garten Eden mit dem Sündenfall (ca. 1615)von Jan Brueghel der Ältere und Rubens. Als Wilhelm 20 war, gelangihm sein größter Coup: Er kaufte die Sammlung von Govert vanSlingelandt, eine Sammlung aus vierzig Gemälden, inklusiveMeisterwerken von Rembrandt und Van Dyck, für 50.000 Gulden.Galerie Prinz Wilhelm V.Die Sammlung des Statthalters wurde anfänglich in seinem"Quartier" im Binnenhof aufbewahrt. Aber als sie wuchs, ließ WilhelmV. einen speziellen Raum auf dem Buitenhof errichten, der Platz fürdie ständige Ausstellung von über 200 Bildern bot. DieserGemälde-Raum wurde ab 1774 zu bestimmten Zeiten der Öffentlichkeitgezeigt, sodass dies die erste öffentlich zugängliche Kunstsammlungin Holland war. Entsprechend den Gepflogenheiten der Zeit wurde derlange, reichlich geschmückte Platz an den Wänden mit vielen Bilderngefüllt, Rahmen an Rahmen, vom Boden bis zur Decke. BesondereAufmerksamkeit wurde der symmetrischen Anordnung der Gemäldegewidmet, weil es das oberste Ziel war, die Besucher mit der Größeund Qualität der Sammlung zu beeindrucken. Heute ist dieser Raumbekannt als die Galerie Prinz Wilhelm V.NationalsammlungNach nur zwanzig Jahren fanden die glorreichen Tage der Galerieein abruptes Ende: Französische Truppen marschierten in Holland einund Wilhelm V. floh. Seine Gemälde wurden als Kriegsbeute nach Parisgebracht, wo sie im Louvre ausgestellt wurden. 1815, nach NapoleonsNiederlage, forderten die Holländer die Gemälde zurück und brachtensie per Pferdekutsche zur Galerie. Inzwischen war Wilhelm V.verstorben und sein Sohn, König Wilhelm I. (1772-1843) übergab dieSammlung dem Staat. Mit dieser Spende im Jahr 1816 wurde dieGemäldesammlung des Statthalters zur Nationalsammlung und bekam denTitel "Königliche Gemäldegalerie". 1822 zogen die Gemälde insMauritshuis um. Nach den ersten zehn Jahren zeigte König Wilhelm I.großes Interesse am Museum. Er veranlasste, dass der Sammlung einigeMeisterwerke hinzugefügt wurden, inklusive Ansicht von Delft (ca.1660-1661) von Vermeer und Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp(1632) von Rembrandt. Erst ab 1875 begann das Mauritshuis mit derErweiterung der Sammlung.Das Mauritshuis: Heimat der holländischen und flämischenMeisterwerke des Goldenen ZeitaltersWas für ein ganz besonderer Ort das Mauritshuis ist, weiß jeder,der es einmal besucht hat. Die Kombination weltberühmter Gemäldeholländischer und flämischer Meister und die majestätische Residenzaus dem 17. Jahrhundert machen es so außergewöhnlich. Die klassischenRäume des Museums sind voller ikonischer Kunstwerke von Vermeer,Rembrandt, Steen und Rubens. Unter den beliebtesten Gemälden befindensich Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring und Rembrandts DieAnatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp.Die Sammlung des Mauritshuis zeichnet sich durch ihre Qualität undihren Fokus auf Malerei aus. Sie gehört neben den Sammlungen desRijksmuseums in Amsterdam, der National Gallery in London und derGemäldegalerie in Berlin zu einer der besten Sammlungenniederländischer Gemälde auf der Welt. Neben den Gemälden aus demGoldenen Zeitalter besitzt das Mauritshuis auch außergewöhnliche,frühe Arbeiten (inklusive Porträts von Hans Memling und Hans Holbeinder Jüngere) sowie verschiedene hervorragende Gemälde flämischerMeister aus dem 17. Jahrhundert, inklusive Werke von Rubens, VanDyck, Jordaens und Teniers.Das Gebäude, in dem sich das Mauritshuis befindet - der ehemaligeWohnsitz des Fürsten Johan Maurits von Nassau-Siegen - trägt enormzum Charakter des Museums bei. 1644 fertiggestellt, ist das Gebäudeeines der wichtigsten Beispiele der Architektur des 17. Jahrhundertsin den Niederlanden. Die Kombination aus kompakter Sammlung und demintimen wie klassischen Ambiente bilden die Stärke des Mauritshuis.Mehr Informationen: https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ undwww.galerijprinswillemv.nl