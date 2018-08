Maurice Shahd neuer Leiter Kommunikation beim TÜV-Verband (FOTO)

Berlin (ots) -Maurice Shahd (48) ist ab 15. August 2018 neuer LeiterKommunikation und Pressesprecher beim TÜV-Verband (VdTÜV) in Berlin."Wir freuen uns, mit Maurice Shahd einen erfahrenen Kommunikations-und Digitalisierungsexperten gewonnen zu haben", sagt Dr. JoachimBühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Die Digitalisierungverändert gerade massiv das Umfeld der im TÜV-Verband organisiertenUnternehmen. Diesen Transformationsprozess wollen wir mit unserenKommunikationsmaßnahmen begleiten und fördern." Ziel sei es, dieVerbandskommunikation weiter auszubauen und zielgruppengerechteInhalte auf allen relevanten Online- und Offline-Kanälenauszuspielen.Maurice Shahd war im vergangenen Jahr als selbstständigerKommunikationsberater und Content-Produzent für Unternehmen undWirtschaftsverbände tätig. Zuvor arbeitete er zwölf Jahre alsPressesprecher für den Digitalverband Bitkom, wo er zuletzt unteranderem für die Entwicklung einer umfassenden Content-Strategiezuständig war. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat einVolontariat bei der Gruner + Jahr Wirtschaftspresse (Capital,Financial Times Deutschland u.a.) absolviert und anschließend seineLaufbahn als Wirtschaftsredakteur beim Tagesspiegel in Berlinbegonnen.Shahd berichtet in seiner Funktion an den VdTÜV-GeschäftsführerDr. Joachim Bühler.Pressekontakt:Maurice ShahdVdTÜV Verband der TÜV e.V.PressesprecherFriedrichstraße 136 | D-10117 BerlinT.: +49 30 760095-400presse@vdtuev.dewww.vdtuev.detwitter.com/vdtuev_newsTÜV®Original-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell