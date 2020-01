Mauerwerkstag 2020: Fachtagung in Memmingen und Dachau

Dachau (ots) - (tdx) Geballtes Wissen rund ums Bauen mit Ziegel liefern dieMauerwerkstage 2020 in Memmingen (05.02. Stadthalle) und Dachau (06.02.Theatersaal des ASV Dachau). Schwerpunkte der Fachtagung werden neben dem neuenGebäudeenergiegesetz (GEG), der CO2-Bepreisung und den Auswirkungengesellschaftlich relevanter Nachhaltigkeitsziele auf den Wohnungsbau auchinnovative Gebäudekonzepte mit zukunftsfähiger Haustechnik sein. DieVeranstalter Hörl & Hartmann und das Ziegelwerk Klosterbeuren erwarten auch indiesem Jahr wieder rund 400 Architekten, Planer, Bauunternehmer,Baustofffachhändler und Handwerker aus dem Süddeutschen Raum. Die Mauerwerkstagesind von der Deutschen Energie-Agentur (dena) sowie von Ingenieur- undArchitektenkammern in Bayern und Baden-Württemberg als Fortbildungsveranstaltunganerkannt. Anmeldungen sind ausschließlich für Fachleute unterwww.mauerwerkstag.info möglich.Für die Ganztagesveranstaltung konnten mit Dipl.-Ing. Stefan Horschler(Architekt, Büro für Bauphysik, Hannover), Dipl.-Ing. Hans R. Peters(Vorstandsvorsitzender Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin), Prof. Dr.-Ing.Detleff Schermer (Professur für Bauwerke des Massivbaus und Baustatik,Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg), Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. GerhardHausladen (Ingenieurbüro, Kirchheim bei München Em. Professor für Bauklimatikund Haustechnik an der TU München) sowie Prof. Jürgen Ulrich (VorsitzenderRichter am Landgericht in Dortmund im Ruhestand; Mitglied desLandesjustizprüfungsamtes, Justizministerium NRW, Düsseldorf) renommierteExperten gewonnen werden. Der Mauerwerkstag wird flankiert von einer Ausstellungverschiedener Hersteller der Bauindustrie.Programm8:00 Empfang8:45 - 9:00 Begrüßung und Veranstaltungsüberblick9:00 - 10:15 Vortrag 1 | Dipl.-Ing. Stefan Horschler | Thema: DasGebäudeenergiegesetz und die neue DIN 4108 Beiblatt 210:15 - 11:15 Vortrag 2 | Dipl.-Ing. Hans R. Peters | Thema: EPD undNachhaltigkeit11:15 - 11:30 Pause11:30 - 12:30 Vortrag 3 | Prof. Dr.-Ing. Detleff Schermer | Thema: Mauerwerksbaubis zur Hochhausgrenze12:30 - 14:00 Mittagspause14:00 - 15:00 Vortrag 4 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen | Thema:Innovative Gebäudekonzepte und zukunftsfähige Haustechnik15:00 - 15:30 Vortrag 5 | Werner Holfeld (Memmingen), Dipl.-Ing. (FH) ClausDillinger (Dachau) | Thema: Aktuelles zum Bauen mit Ziegel15:30 - 15:45 Pause15:45 - 17:00 Vortrag 6 | Prof. Jürgen Ulrich | Thema: Baurecht: Ohnejuristische Grundkenntnisse klappt nichts wirklich17:00 - 17:15 | Abschlussdiskussion17:15 Ausklang der VeranstaltungInformationen sind erhältlich bei Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG,Pellheimer Straße 17, 85221 Dachau, Telefon: 08131 / 555-0, Telefax: 08131 /555-1299, E-Mail: info@hoerl-hartmann.de sowie unter www.mauerwerkstag.info.Pressekontakt:PR Company GmbHWerner-von-Siemens-Str. 6D-86159 AugsburgTel +49 (0) 821/ 258 93 00Fax +49 (0) 821/ 258 93 01e-Mail: info@prcompany.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140386/4492461OTS: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell