"Matula": ZDF dreht drittes Krimi-Special mit Claus Theo Gärtner (FOTO)

Mainz (ots) -Nach Ermittlungen an der Nordsee und im Allgäu führt sein dritterFall Privatdetektiv und Solo-Ermittler Josef Matula (Claus TheoGärtner) nach Mallorca: "Matula - Bis dass der Tod uns scheide" istder Arbeitstitel des Krimi-Specials, das zurzeit für das ZDFentsteht. Regisseur ist Daniel Helfer, das Drehbuch stammt erneut vonBen Braeunlich.Mit einer Yacht, die er im Auftrag der Besitzer nach Mallorcaüberführt, legen Privatdetektiv Josef Matula und sein Hund Renz ineinem Hafen im Norden der Insel an. Dort macht Matula dieBekanntschaft des Yachteigners Ingo Schumann (Jochen Horst) undseiner Begleiterin Karin Weißbach (Heike Trinker). Er verbringt denAbend mit dem frischverliebten Paar. Als Ingo Schumann am nächstenMorgen tot im Hafenbecken schwimmt und Karin Weißbach unterMordverdacht gerät, bittet sie Matula um Hilfe.Im Wettlauf mit Comisario Herras (Carlos Lobo) von dermallorquinischen Polizei folgt Matula der Spur des Toten. Schnellfindet er heraus, dass Schumann nicht der vermögende Kieferchirurgwar, als der er sich ausgegeben hat, und Karin Weißbach nicht dieeinzige Frau, der er ewige Liebe schwor. Doch auch Karin spielt nichtmit offenen Karten.Als jemand mit allen Mitteln verhindern will, dass Matula dieWahrheit herausfindet, gerät dieser in Lebensgefahr. Hat er es miteinem eifersüchtigen Ehemann zu tun? Mit einer betrogenen Frau? Odersteckt der mallorquinische Pate Mendes (Tonio Arango) hinterSchumanns Tod?In den weiteren Rollen spielen Michael Roll, Proschat Madani,Violetta Schurawlow, Lukas Piloty und andere. Es produziert Odeon TV,Anette Kaufmann. Redakteur im ZDF ist Matthias Pfeifer. Gedreht wirdbis zum 14. November 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.