Mattis droht Nato-Partnern mit Verringerung des US-Engagements

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat damit gedroht, dass die USA ihr Engagement in der Nato reduzieren könnten, sollten die Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben nicht bis zum Ende des Jahres erhöhen. Die US-Steuerzahler könnten nicht länger einen überproportionalen Anteil an der Verteidigung westlicher Werte übernehmen, sagte Mattis bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Konkrete Maßnahmen, die die USA ergreifen könnten, sollten die Verbündeten nicht mehr Unterstützung leisten, nannte er zunächst nicht.

Zuvor hatte der US-Verteidigungsminister erklärt, das transatlantische Bündnis bleibe "das grundlegende Fundament" in den Beziehungen der USA zu ihren Partnern. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte betont, eine faire Lastenverteilung stehe "ganz oben auf der Tagesordnung".

