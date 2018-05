Mattis: Fortsetzung der Diplomatie mit Nordkorea sehr gute Nachricht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Absage eines geplanten Gipfels zwischen Nordkorea und den USA wertet US-Verteidigungsminister James Mattis die fortgesetzten diplomatischen Bemühungen beider Länder als sehr gute Nachricht.



"Die Diplomaten arbeiten immer noch an der Möglichkeit eines Gipfels", sagte Mattis am Freitag vor einem Treffen mit seinem dänischen Amtskollegen Claus Hjort Frederiksen in Washington.

Mattis zeigte sich hoffnungsvoll, dass es doch noch ein Treffen geben wird. Wenn man einen Gipfel zustande bekommen wolle, sei ein Hin und Her vorher nicht ungewöhnlich, sagte er.

Gefragt, ob das US-Militär seine Manöver in der Region nach der Absage des Gipfels hochfahren werde, sagte Mattis: "Wir ändern jetzt überhaupt nichts. (...) Jetzt sind die Diplomaten am Drücker und in der Verantwortung, und wir begleiten sie mit unseren besten Wünschen für einen fruchtbaren Weg."

US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Absage des Gipfels am Donnerstag gesagt, die US-Streitkräfte stünden bereit, sollte es nun militärische Aggressionen seitens Nordkoreas geben oder das Land "töricht handeln". Er habe darüber mit Mattis gesprochen./ki/DP/tos