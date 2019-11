Mainz (ots) - Basierend auf dem Theaterstück "Heilig Abend" von Daniel Kehlmannentsteht derzeit in Berlin, Braunschweig und Frankfurt am Main für das ZDF derThriller "Das Verhör in der Nacht". Regisseur Matti Geschonneck inszeniert denVerhör-Film mit Sophie von Kessel und Charly Hübner in den Hauptrollen. AutorDaniel Kehlmann hat das Drehbuch zur Fernseh-Adaption seines Theaterstücks, indem es um die Grenzen der Freiheit und der Überwachung, um das Dilemma zwischenFreiheit und Sicherheit geht, selbst verfasst.Philosophie-Professorin Judith (Sophie von Kessel) ist auf dem Weg zu ihrenEltern, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Beim Verlassen ihres Hotels anHeiligabend wird sie von einem Staatsschutz-Beamten daran gehindert: Thomas(Charly Hübner) weiß sehr viel über Judiths Leben, ihre jüngere Vergangenheit,ihre Beziehungen, ihre politische Gesinnung. Offenbar wurde die Professorin seitLängerem ausgespäht. Zurück im Hotelzimmer konfrontiert Thomas die 46-Jährigemit dem Verdacht, sie plane einen Terroranschlag - und zwar noch am gleichenAbend und möglicherweise gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, den man bereits am Vortagverhaftet habe. Judith beteuert ihre Unschuld, während Thomas immer intensiverversucht, ein Geständnis aus ihr herauszupressen. Wird sie gestehen oder Thomasvon ihrer Unschuld überzeugen?Die Kamera führt Judith Kaufmann ("Der Junge muss an die frische Luft"),Filmarchitektin ist Silke Buhr ("Bad Banks", "Werk ohne Autor"), mit der MattiGeschonneck schon bei "Das Zeugenhaus" und "Das Ende einer Nacht"zusammengearbeitet hat. Produziert wird "Das Verhör in der Nacht" von NetworkMovie Hamburg (Produzenten: Reinhold Elschot und Silke Pützer) im Auftrag desZDF, in Zusammenarbeit mit ARTE. Die ZDF-Redaktion liegt bei Günther van Endert.Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten bis 5. Dezember 2019; ein Sendeterminsteht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasverhoerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4448043OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell