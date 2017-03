Weitere Suchergebnisse zu "NSGold":

Hamburg (ots) - Am 17. März startet Matthias Schweighöferssechsteilige Miniserie "You Are Wanted" bei Amazon Prime - zeitgleichin mehr als 200 Ländern auf sechs Kontinenten. Inhaltlich dreht sichdie erste deutsche Serie für einen Streaming-Anbieter um das ThemaInternet-Kriminalität. Auf die Frage, warum er die Serie nicht denklassischen TV-Sendern angeboten habe, verrät Matthias Schweighöfer,der die Serie als Produzent, Autor, Regisseur und Hauptdarstellerverantwortet, HÖRZU (EVT: 3.3.) und goldenekamera.de(Veröffentlichung: 2.3.) im Exklusiv-Interview: "ARD und ZDF sindtolle Sendeanstalten, aber sicher kann man sich bei Amazon mehraustoben. Wenn meine Serie die deutsche Antwort auf 'House Of Cards'wäre, wäre ich extrem stolz. Das entscheiden aber die Zuschauer. Mirwar es wichtig, eine internationale Serie zu machen, die einen gutenLook kreiert und bei der man nicht sofort erkennt, dass sie ausDeutschland kommt. Ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist,Pionierarbeit zu leisten, aber wir haben es zumindest geschafft, eineuniverselle Ästhetik zu gestalten."Doch was denkt der 35-Jährige über Cyberkriminalität, Hacking,Identitätsklau, Hass im Netz und Fake News? Schweighöfer: "Es wärefantastisch, wenn Kinder erst einmal eine Art Schulung und Prüfungmachen, bevor sie das Internet nutzen dürfen - eine ArtInternet-Führerschein. Dann könnten sie Fake News und Werbung bessererkennen und ihr Wissen über den richtigen Umgang mit dem Internetweitergeben. Derzeit findet sich im Netz zu viel Fake und Crime. Daskann gefährlich werden. Genau darum geht es in 'You Are Wanted'." InBezug auf "Fake News" kann sich Schweighöfer darüber hinausvorstellen, gegen die AfD in Deutschland aktiv zu werden: "Irgendwannmüssen wir das. Fake News - das ist ein fast nicht mehrbeherrschbares Thema, das da auf uns zurollt."Derzeit produziert der Star mehrere neue Projekte: "Ich drehegerade mit Til Schweiger einen Film namens 'Hot Dog', eineActionkomödie um zwei Objektschützer, die eine Person beschützensollen - doch weil sie sich zu dämlich anstellen, wird ausgerechnetdiese Person vor ihren Augen entführt,. Sie müssen 'das Objekt'retten und es gesund und wohlbehalten nach Hause bringen. Außerdemplane ich für 2017 weitere Filme, darunter einen für ProSieben sowienoch zwei Kinofilme. Bei drei Projekten, Filmbiografien über PapstBenedikt, Cindy aus Marzahn und Boris Becker, ist Pantaleon Filmsschon in der Entwicklung. Eventuell werden wir eines davon bereits2017 realisieren."Zuletzt gesteht der Star, dass er sich gut vorstellen kann, denSchritt nach Hollywood zu wagen: "Ich würde lügen, wenn ich sagenwürde, dass mich das nicht interessiert. Klar, ich würde Hollywoodgern ausprobieren. Es wäre natürlich ein Ziel. Mal gucken, waskommt."Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle HÖRZU bzw.goldenekamera.de frei.Pressekontakt:Redaktioneller Ansprechpartner:Mike PowelzLeitender Chefreporter HÖRZU / goldenekamera.deTel.: 040 55 44 72 310Mike.powelz@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: H?RZU, übermittelt durch news aktuell