Raus aus dem TV-Studio, ab auf die Straße! Für die neueSamstagabend-Show "Die Live-Show bei dir zuhause" schickt ProSiebenam 12. Oktober zwei Familien in den Wettkampf - und lässt sie liveauf offener Straße oder im eigenen Wohnzimmer gegeneinander antreten."Wir kommen zu unseren Zuschauern direkt nach Hause. Alles istlive, ohne doppelten Boden - das wird ein großer Spaß, bei dem allesdabei ist, was ich am Live-Fernsehen so liebe: Emotionen, Spannung,Überraschungen", sagt Steven Gätjen. "Shows in einem perfektausgeleuchteten Studio gibt es viele. Aber eine Samstagabend-Showdirekt aus den Wohnzimmern der Zuschauer zu machen, ist ein großesAbenteuer", sagt Matthias Opdenhövel. "Ich bin ein großer Fan vonLive-Shows: Es wird nichts glattgebügelt im Schnitt, alles istunmittelbar, und der Zuschauer hat viel mehr das Gefühl, direkt imGeschehen zu sein", erklärt Opdenhövel.Ob Opa gegen Enkel, Mütter gegen Väter, Töchter gegen Söhne: Inzahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen kämpfen zweiFamilien unter Anleitung der Spielführer Matthias Opdenhövel undSteven Gätjen. Unterstützt von prominenten Mitkämpfern, batteln sichdie gegnerischen Familien um den Sieg. Kommentiert wird derLive-Wettkampf auf offener Straße von Elmar Paulke. Produziert wird"Die Live-Show bei dir zuhause" im Auftrag von ProSieben von BanijayProductions Germany."Die Live-Show bei dir zuhause" - am 12. Oktober 2019 um 20:15 Uhrlive auf ProSieben