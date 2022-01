Matthias Kuhn - wie er zusammen mit seinem Team Großes erreicht

Nänikon (ots) -Matthias Kuhn ist Vater, Ehemann, Unternehmer, Sportler und Experte für Network Marketing. All seine Erfahrungen gibt er Menschen weiter, die sich ebenfalls eine Existenz in dieser Branche aufbauen möchten. Dabei lautet sein Motto: "Ich stehe für Freiheit und Erfolg. Für Familie und Liebe. Ich stehe für Respekt und Dankbarkeit." Wie genau all das mit einer Tätigkeit im Network Marketing vereinbar ist, hat er in diesem Artikel verraten.Von diesem Lebensmodell träumen viele Menschen: Sich im Beruf verwirklichen, einer erfüllenden Tätigkeit nachkommen und damit erfolgreich und der eigene Chef sein. Gleichzeitig wünschen sie sich, genügend Freizeit für sich und für die Familie zu haben. In der Realität sieht das bei den meisten allerdings anders aus. Nicht selten gehen sie ohne große Motivation zur Arbeit, da sie für sich kein wirkliches Weiterentwicklungspotenzial sehen. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich über die Jahre hinweg eine Frustration einstellt. Dabei muss es gar nicht erst so weit kommen, ist Matthias Kuhn sicher.Denn es gibt eine Möglichkeit, sich beruflich zu entfalten und dabei sowohl finanziell erfolgreich zu sein, als auch privat auf seine Kosten zu kommen. "Das Stichwort lautet Network Marketing. Dieses Modell stellt für all jene Menschen eine interessante Karriereoption dar, die sich mit einem Business selbständig machen möchten, das nach oben offen skalierbar ist und es erlaubt, die persönlichen Werte besser zu leben", erklärt Matthias Kuhn. Auf dem Weg zum erfolgreichen Network-Marketing-Geschäft, sei es als Sidepreneur oder hauptberuflich, unterstützt er "hungrige" Menschen, die Lust haben, auf das nächste Level im Leben zu gelangen.Was ist Network Marketing und welche Vorteile bietet es Mitarbeitern?Im Kern ist Network Marketing eine spezielle Vertriebsform. Ein Unternehmen vermarktet sein Produkt oder seine Dienstleistung ohne Zwischenhändler direkt an den Kunden. Somit wird der Kunde zum Vertriebler und das Unternehmen verkauft sein Produkt oder seine Dienstleistung über selbständige Partner. Diese können wiederum Lizenzen weitergeben und damit ein Vertriebsteam bilden. Deshalb bietet das Berufsfeld ein großes Maß an Freiheit und Unabhängigkeit sowie die Möglichkeit, eine starke Community aufzubauen. Dabei hat laut des Experten besonders die Corona-Krise den Reiz für das Network Marketing verstärkt. Einkaufen im Onlinehandel boomt extrem und die Möglichkeit nach einem schlüsselfertigen Business ist gefragter denn je. Schließlich seien genau solche Werte und Chancen als zunehmend wichtiger in der Gesellschaft angesehen.Deshalb schätzt Matthias Kuhn das Network Marketing"Auf der einen Seite ist man selbständig, frei und sein eigener Chef, nicht so, wie man es als Angestellter erlebt. Gleichzeitig baut man sich eine Community von lebensbejahenden und motivierten Menschen auf, die gemeinsam ein Ziel verfolgen. Das macht Freude. Nicht zuletzt bietet Network Marketing genügend Raum für Persönlichkeitsentwicklung", so Matthias Kuhn. Genau das fördert der Unternehmer auch bei seinen Partnerinnen und Partnern. Sie erhalten stets das nötige Rüstzeug, um sich bestens weiterzuentwickeln. Er schult seine Teams mit Herzblut und ihm ist am gemeinsamen Wachstum gelegen. Dazu zählt auch das richtige Mindset. "Die richtige Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und die Einstellung zum Erfolg sind enorm wichtig, wenn man langfristig vorankommen möchte!", erklärt der Network-Marketing-Experte.Der Weg von Matthias Kuhn - über 19 Jahre Erfahrung im BusinessDabei nutzt Matthias Kuhn bei der Entwicklung seiner eigenen Mitarbeiter seine langjährigen beruflichen Erfahrungen. Seit 19 Jahren ist er bereits im Network Marketing tätig, wobei er nicht immer in diesem Bereich aktiv war. "Ich gehöre eigentlich zu den Personen, die in der Schule nicht richtig wussten, was sie einmal machen möchten. Mich interessierte alles, aber nichts so richtig spezifisch." Nach dem Abitur studierte Matthias Kuhn Jura, fühlte sich jedoch schnell fehl am Platz. Um sein Studium zu finanzieren, hatte er damals bereits nebenberuflich über sieben Jahre bei einem großen Bankdienstleister gearbeitet. Danach verschlug es ihn zu einer Versicherung, als Leiter im Innendienst.2003 lernte er schließlich das Network Marketing kennen. "Mich packte dieses Berufsfeld sofort. Ich spürte, dass ich dort lernen kann, unternehmerisch tätig zu werden, auch ohne Vorkenntnisse. Denn ursprünglich komme ich nicht aus einer Unternehmerfamilie. Für mich war klar: Im Network Marketing muss ich nicht, wie zuvor immer, Zeit gegen Geld tauschen, sondern ich kann etwas aufbauen, was Bestand hat." Nach zwei Jahren berufsbegleitender Tätigkeit im Network Marketing bei Forever Living Products (FLP) kam dann sein Schlüsselerlebnis. Zum ersten Mal verdiente er ein fünfstelliges Monatseinkommen. Zu diesem Zeitpunkt fasste er den Entschluss, sich hauptberuflich mit dem Network Marketing selbständig zu machen. 15 Jahre später konnte er dann seinen eigenen Rekord knacken. 2020 setzte er circa fünf Millionen Euro Umsatz mit seinem Team um. Im Herbst 2021 folgte schließlich der Wechsel zu Jeunesse und dem "NowOrNever" Team - für Matthias Kuhn eine große Chance, in einem neuen Umfeld Großes zu schaffen.Anderen Menschen die gleiche Karriereoption ermöglichenDoch auch seine Familie war dem Ehemann und Vater immer wichtig. Er selbst hat in seiner Kindheit auf seinen schwer beschäftigten Vater oft verzichten müssen. "Das wollte ich anders machen. Mir ist es gelungen, beruflichen Erfolg und Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind, zu vereinen. Das möchte ich heute weitergeben und weitere Menschen finden, die in meinem Team Großes kreieren wollen. Ich stehe für Freiheit und Erfolg. Für Familie und Liebe. Ich stehe für Respekt und Dankbarkeit", schließt Matthias Kuhn.Sie möchten sich auch im Network Marketing selbstständig machen und somit einer erfüllenden Tätigkeit nachkommen, mit der sich beruflicher Erfolg und Familie optimal vereinen lassen? Melden Sie sich jetzt bei Matthias Kuhn (https://www.matthias-kuhn.com/) und kreieren Sie gemeinsam Großes.Pressekontakt:Matthias KuhnTel.: +41 79 456 2009E-Mail: info@matthias-kuhn.comWebsite: https://www.matthias-kuhn.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bestlifestyle GmbH, übermittelt durch news aktuell