Matthias Köstner ist neuer Vermarktungsleiter bei DoldeMedien

Stuttgart (ots) - Matthias Köstner, 51, übernimmt die LeitungAnzeigenvermarktung bei DoldeMedien, dem Stuttgarter Special Interest Verlag fürmobilen Urlaub und aktive, gesunde Freizeit. Damit ist Köstner für dieGesamtvermarktung aller Titel verantwortlich, die in den beidenGeschäftsbereichen Caravaning und Healthy Living erscheinen, allen voran dasDolde-Flaggschiff "Reisemobil international", welches 2019 sein 30-jährigesBestehen feierte, der Wohnwagen-Ratgeber "Camping, Cars & Caravans" und dasTrendmagazin "Camper Vans" für Campingbus-Liebhaber. Im Geschäftsbereich HealthyLiving gehören das zweitgrößte deutsche Laufmagazin RUNNING und "FOOD FORUM:Ernährung & Gesundheit" zum Portfolio, dessen Vermarktung künftig in den Händenvon Matthias Köstner liegt."Ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias Köstner einen überaus erfahrenen undnoch dazu Camping-affinen Vermarktungsleiter gewinnen konnten, der hervorragendzu unseren Zielgruppen passt", sagt Tanja Herkert, Geschäftsführerin imDoldeMedien Verlag. "Wir bauen unser Produktportfolio für Endverbraucher undBusinesskunden stetig aus, weil wir gerade bei unseren Freizeitthemen nochetliche Nischen sehen, in denen wir Kunden crossmediale Plattformen für ihreProdukte und Dienstleistungen bieten können. Für die Strategieentwicklung unddie Führung unserer Akquise-Teams haben wir nun eine kompetente Verstärkunggefunden."Matthias Köstner, studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Medien- undKommunikationswirtschaft, sammelte seine ersten Erfahrungen in der Medienbranchebei der Süddeutschen Zeitung in München. Von 1994 bis 1998 betreute er dort dienationalen Messeauftritte der SZ, anschließend zog es ihn in dieAnzeigenvermarktung, wo er bis 2001 als Regionalleiter tätig war. In derPosition des Anzeigenleiters wechselte er dann zu Medienhäusern u.a. inSchwäbisch Hall, Solingen, Tauberbischofsheim und Bayreuth. Agenturerfahrungensammelte er bei der Publicitas in Zürich. Am 1. Oktober 2019 übernahm er dieLeitung Anzeigenvermarktung bei der DoldeMedien Verlag GmbH.