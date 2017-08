Matthias Kahle im Publikumsliebling SKODA 130 RS bei der Rallye Deutschland (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Zehntausende Menschen säumen im Sommer die Rallye-Strecken- Der SKODA 130 RS ist eines der beliebtesten Autos bei denZuschauern- Fahrer Matthias Kahle und Techniker Jens Herkommer teilen dieLeidenschaft für dieses Kultauto- Vom 17. bis zum 20. August ist Kahle mit dem 130 RS imRahmenprogramm der Rallye Deutschland am StartSeit zwölf Jahren arbeiten Matthias Kahle, der erfolgreichstedeutsche Rallye-Fahrer der Gegenwart, und sein Cheftechniker JensHerkommer, Spitzname "Dr. SKODA" zusammen. Die beiden verbindet dieFaszination für den legendären SKODA 130 RS, der auch bei vielenRallye-Zuschauern Kultstatus genießt. Warum das so ist, zeigt diesesVideo (http://ots.de/mrnJ5), in dem Kahle und Herkommer auch überihre Pläne mit dem 130 RS sprechen.Ganz gleich, ob bei der AvD-Histo-Monte, dem Eifel Rallye Festivalin Daun oder im Rahmenprogramm der Rallye Deutschland, bei der dieTeilnehmer vom 17. bis zum 20. August im Saarland starten:Historische Rallye-Fahrzeuge der tschechischen Traditionsmarke mitdem geflügelten Pfeil sind das ganze Jahr über bei Rennen undShow-Wettbewerben am Start. Einer, der dabei häufig hinter demLenkrad sitzt, ist Matthias Kahle, siebenfacher DeutscherRallye-Meister und damit der erfolgreichste deutsche Rallye-Fahrerder Gegenwart. Unterstützung bekommt der 48-Jährige von einemeingespielten Team rund um Cheftechniker Jens Herkommer, der alseiner der größten SKODA Kenner im Lande gilt und nicht umsonst denSpitznamen ,Dr. SKODA' trägt.Jens Herkommer und seine Mitarbeiter sorgen dabei für dentechnischen Support der Autos. "Ohne ein funktionierendes Team gehtnichts im Rallye-Sport", sagt Kahle. "Ich vertraue Jens und seinenJungs blind und kann mich deswegen voll auf meine Aufgabenkonzentrieren." Eines der Autos, das bei den Rallyes die meistenBlicke auf sich zieht, ist der 130 RS. Der ,Porsche des Ostens', wieder ab 1975 gebaute Bolide liebevoll genannt wird, ist bis heuteeiner der erfolgreichsten Tourenwagen der Welt und genießt beiRallye-Fans absoluten Kultstatus. "Die Leute kennen jede Schraube undjedes Detail des 130 RS", sagt Cheftechniker Jens Herkommer (hiergeht's zum Interview: http://ots.de/raAKn). Auch bei derDeutschland-Rallye in Rheinland-Pfalz und Saarland am kommendenWochenende werden die Fans den 130 RS wieder im Show-Programmbestaunen können und über die seinerzeit besonders fortschrittlicheTechnik und die vielen Erfolge fachsimpeln.Der 130 RS ist einer der erfolgreichsten Rennwagen der 1970er- und80er-Jahre. Er erzielte zahlreiche Topplatzierungen bei Rallyes undRundstreckenrennen. Größte Triumphe waren der Sieg in derTourenwagen-EM 1981 sowie der Doppelerfolg bei der Rallye Monte Carlo1977 in der Kategorie bis 1,3 Liter Hubraum. Damit steht der 130 RSsinnbildlich für die große Motorsport- und Rallye-Tradition vonSKODA, die in der vergangenen Saison durch Fabian Kreims Titel imFabia R5 in der Deutschen Rallye-Meisterschaft um ein Kapitel reichergeworden ist.Mit nur 720 Kilogramm ist der SKODA 130 RS ein echtesLeichtgewicht, weil ausgewählte Karosserieteile wie das Dach, dieFronthaube und die Außenhaut der Türen aus Aluminium bestehen.Kotflügel und Motorhaube wurden aus glasfaserverstärktem Kunststoff(GFK) gefertigt. Der 1,3-Liter-Vierzylindermotor ist knapp 140 PSstark und kann das Auto auf bis zu 220 km/h beschleunigen.Auch Matthias Kahle und sein Cheftechniker Jens Herkommer sindgroße Fans des Kultautos. Ihr großer Wunsch ist es, mit dem 130 RSbei der Rallye-Europameisterschaft anzutreten und sich aufinternationaler Ebene im Wettkampf zu messen.Weitere Infos zu den Aktivitäten von SKODA im Motorsport gibt eshier: www.skoda-auto.de/erlebniswelt/motorsportPressekontakt:Christoph VölzkeLifestyle & Neue MedienTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell