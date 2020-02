Stuttgart (ots) - Matthias Ginter zeigt Echtpelz die rote Karte: Der deutscheFußballnationalspieler posiert für das bekannte PETA-Motiv "Das ist der Rest vonIhrem Pelz!" Der 26-Jährige hält einen gehäuteten, blutverkrusteten "Fuchs" inder Hand; sein Blick ist eindringlich. Mit dem erschreckenden Motiv kämpft derSpieler für ein Herzensthema und spricht sich gegen Echtpelz aus. Damit setzt erein klares Statement gegen die Grausamkeit, die hinter diesem "Luxusprodukt"steckt."Allein für einen Pelzmantel müssen 20 bis 30 Tiere sterben", so MatthiasGinter. "Ich habe selbst zwei Katzen. Und ich will mir nicht vorstellen, dasssie auf einer Mütze oder in einem Pelzmantel enden würden. Meiner Meinung nachhaben Tiere auch das Recht, weiterzuleben."Über Matthias GinterDer bekannte Fußballer spielt bereits seit 2014 für die deutscheNationalmannschaft und seit 2017 für Borussia Mönchengladbach. Dort lebt er auchmit seiner Frau Christina und den beiden Katzen Balu und Mia.PETA-Kultmotiv "Das ist der Rest von Ihrem Pelz!"Mit dem neuen PETA-Motiv reiht sich Matthias Ginter in eine Reihe prominenterPETA-Unterstützer ein, wie beispielsweise Marcel Schmelzer, Teresa Enke,Ann-Kathrin Götze, Udo Lindenberg, Kaya Yanar und Désirée Nosbusch, die bereitsin der Vergangenheit ihre Bekanntheit genutzt haben, um den Tieren eine Stimmezu geben.Für Pelz sterben jedes Jahr weltweit etwa 84 Millionen LebewesenMarderhunde, Nerze, Füchse, Chinchillas, Kaninchen und viele andere Tiere leidenfür Pelz monatelang in winzigen, verdreckten Drahtkäfigen. Verhaltensstörungenbis hin zum Kannibalismus sind nur einige Folgen der artwidrigenHaltungsbedingungen. Nicht selten überleben Tiere den eigentlichenTötungsprozess, sodass ihnen das Fell anschließend bei vollem Bewusstseinabgezogen wird. Bei der Jagd nach Pelz verbluten viele angeschossene Wildtiereoder werden durch Fallen verstümmelt. Auch das Fell von Hunden und Katzen kanntrotz des EU-weiten Importverbots als Pelzbommel an Accessoires oder Schuhen indeutsche Geschäfte gelangen. Die meisten Menschen hierzulande lehnen Pelzentschieden ab. Dennoch ist der Import des Tierqualproduktes erlaubt.PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren,sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderenForm ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein - eineWeltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.Das druckfähige Motiv kann hier heruntergeladen werden:https://peta.pixxio.media/workspace/pixxio/index.php?gs=39nXhz8kohg71CxayDas Videomaterial steht hier zur Verfügung:https://www.peta.de/matthias-ginter-pelzWeitere Informationen:https://www.peta.de/Matthias-Ginter-Pelzhttps://www.peta.de/Themen/Pelzhttps://www.peta.de/Hintergrundwissen-PelzPressekontakt:Carolin von Schmude, +49 711 860591-528, CarolinVS@peta.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12276/4529464OTS: PETA Deutschland e.V.Original-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell