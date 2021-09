Matthias Dang ins Group Management Committee von Bertelsmann berufen

Gütersloh (ots) -- Matthias Dang ist neuer Co-CEO von RTL Deutschland.- Stephan Schäfer, ebenfalls neuer Co-CEO von RTL Deutschland, bleibt im GMC und übernimmt die Leitung der Bertelsmann Content Alliance.- Bernd Reichart, bislang CEO von RTL Deutschland, wird neue Führungsaufgaben bei Bertelsmann übernehmen und bleibt im GMC.Matthias Dang, neuer Co-CEO von RTL Deutschland, wird mit sofortiger Wirkung in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann berufen. Stephan Schäfer, ebenfalls neu ernannter Co-CEO von RTL Deutschland, bleibt Mitglied im GMC. Dasselbe gilt für Bernd Reichart, bislang CEO von RTL Deutschland, der neue Führungsaufgaben im Bertelsmann-Konzern übernehmen wird. Die Leitung der Bertelsmann Content Alliance übernimmt Stephan Schäfer von Bernd Reichart.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärt: "Mit Matthias Dang begrüßen wir einen ausgewiesenen Fachmann für Werbevermarktung im GMC. Zusammen mit Stephan Schäfer vertritt er in diesem Gremium den neuen deutschen Medien-Champion, der für Bertelsmann von großer strategischer Bedeutung ist. Genauso freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Bernd Reichart, vor allem auf seine wertvollen kreativen Impulse."Matthias Dang begann 1993 beim RTL-Werbevermarkter IP Deutschland im Marketing, bevor er 1998 zum Verkaufsdirektor ernannt wurde. Fünf Jahre später wechselte er als Geschäftsleiter zurück ins Marketing, von 2004 bis 2009 war er Geschäftsleiter Verkauf, im Oktober 2009 wurde er zusätzlich zum stellvertretenden Geschäftsführer ernannt. 2012 übernahm er das Amt des Geschäftsführers der IP Deutschland, das er seit 2017 auch bei der Ad Alliance bekleidet. Im Februar 2019 wurde Dang Geschäftsführer Vermarktung, Technologie & Daten von RTL Deutschland. Er verantwortet damit alle kommerziellen, technologischen und digitalen Aktivitäten des Unternehmens.Stephan Schäfer kam 2009 als Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer zu Gruner + Jahr. 2013 übernahm er in der Geschäftsführung den Posten des Chief Product Officer. Seit Februar 2019 ist er außerdem Geschäftsführer Inhalte & Marken von RTL Deutschland. Im April 2021 wurde er zusätzlich zu dieser Aufgabe CEO von Gruner + Jahr und zog in das GMC ein. Bislang war er Mitglied im Board der Bertelsmann Content Alliance, deren Leitung er nun übernimmt.Bernd Reichart kam im Jahr 2004 als Head of Investor Relations zu Antena 3 in Spanien, einer Beteiligung der RTL Group. Von 2007 bis 2013 war er Managing Director Multichannel bei der spanischen Senderfamilie Antena 3/Atresmedia. Von Februar 2013 bis Dezember 2018 war Bernd Reichart Geschäftsführer von Vox und Mitglied der Geschäftsleitung von RTL Deutschland. Seit Anfang 2019 war er CEO von RTL Deutschland mit Sitz in Köln. Im April 2021 übernahm er die Leitung der Bertelsmann Content Alliance.Die Bertelsmann Content Alliance bilden RTL Deutschland, UFA, die Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG. Diese Unternehmen begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Mit dem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.Das Group Management Committee (GMC) ist direkt unterhalb des Bertelsmann-Vorstands angesiedelt. Es berät und unterstützt den Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung sowie in anderen konzernübergreifenden Themen. Dem internationalen Gremium gehören aktuell 18 Mitglieder sechs verschiedener Nationalitäten an. Ab sofort sind das:- Thomas Rabe (Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und CEO der RTL Group)- Markus Dohle (CEO von Penguin Random House)- Matthias Dang (Co-CEO von RTL Deutschland)- Elmar Heggen (COO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der RTL Group)- Rolf Hellermann (Finanzvorstand von Bertelsmann)- Immanuel Hermreck (Personalvorstand von Bertelsmann)- Dirk Kemmerer (CEO der Bertelsmann Printing Group)- Kay Krafft (CEO der Bertelsmann Education Group)- Annabelle Yu Long (CEO des Bertelsmann China Corporate Center und Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments)- Hartwig Masuch (CEO von BMG)- Madeline McIntosh (CEO von Penguin Random House U.S.)- Shobhna Mohn (Chief Strategy Officer Bertelsmann Investments)- Gail Rebuck (Board Member Penguin Random House)- Bernd Reichart (bislang CEO von RTL Deutschland)- Stephan Schäfer (Co-CEO von RTL Deutschland)- Frank Schirrmeister (CEO von Arvato Supply Chain Solutions)- Karin Schlautmann (Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann)- Nicolas de Tavernost (Chairman des Executive Board der Groupe M6)Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit rund 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 17,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Im Jahr 2021 begeht Bertelsmann den 100. Geburtstag seines Nachkriegsgründers und langjährigen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Mohn.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. 