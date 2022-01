Matthias Born (Berenberg): Auswirkungen der Rotation

26.01.2022 – Der schnelle und starke Anstieg der Realzinsen hat zu einer deutlichen Rotation an den Kapitalmärkten geführt. Langfristige Anleihen sowie Wachstumsunternehmen mit weit in die Zukunft reichender Gewinnentwicklung verloren massiv an Wert, während Rohstoffe (insbesondere Energietitel) und Value-Aktien im Allgemeinen zulegen konnten. Kurzfristig stellt sich die Frage, inwieweit sich die Bewertungslevels der verschiedenen Marktsegmenten aneinander annähern. Langfristig gesehen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



