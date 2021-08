Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems Inc., referiert bei Bowl Season Annual Meeting & Trade Show über Fan-Engagement

Quelle: IRW Press

Pierce wird bei der führenden Veranstaltung des College-Football für die Bowl Games das Thema Fan-Engagement erörtern

LOS ANGELES, 3. August 2021 — Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) hat heute angekündigt, dass Firmengründer und CEO Matthew Pierce eingeladen wurde, an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Veranstaltung ‚Bowl Season Annual Meeting & Trade Show‘ teilzunehmen.

Bowl Season ist der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung