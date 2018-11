Mattes bleibt Präsident des Verbandes der Automobilindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

BERLIN (dpa-AFX) - Bernhard Mattes bleibt in den kommenden zwei Jahren oberster Lobbyist der deutschen Autobranche.



Die Mitglieder des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) bestätigten den früheren Chef von Ford Deutschland einstimmig in seinem Amt als Präsident, wie der VDA am Freitag mitteilte. Der 62-Jährige hatte den Posten am 1. März von Ex-Verkehrsminister Matthias Wissmann übernommen. Neu im Vorstand ist Audi -Interimschef Bram Schot, die übrigen Mitglieder des Gremiums um Vizepräsident und Daimler -Chef Dieter Zetsche wurden wiedergewählt./stz/DP/tos