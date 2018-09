Mattes: IAA zeigt die gesamte Nutzfahrzeugbranche im Aufbruch

Berlin (ots) - Die internationalen Nutzfahrzeugmärkte (über 6 t)präsentieren sich für diese IAA in guter Verfassung, sie haben imbisherigen Jahresverlauf (Januar-Juli) zugelegt. Das gilt fürWesteuropa (+2 Prozent), China (+8 Prozent) und insbesondere für dieUSA (+18 Prozent).Sogar Brasilien, das Sorgenkind der vergangenen Jahre, gibt wiederAnlass zu Optimismus: Hier stiegen die Verkäufe bis Juli um mehr als50 Prozent - allerdings sind wir von früheren Höchstständen immernoch weit entfernt. Der indische Nutzfahrzeugmarkt wuchs ebenfallskräftig (+45 Prozent).Doch können wir auch beim Nutzfahrzeug die weltweit zubeobachtenden politischen Risiken nicht ausblenden. Gerade in deninternational eng verflochtenen Transport- und Lieferketten nutzenTrends zu mehr Protektionismus, Zöllen und Handelshemmnissenletztlich niemandem. Deshalb treten wir weltweit für freien undfairen Handel ein. Transport und Logistik brauchen offene Märkte.Auch der Markt für leichte Nutzfahrzeuge (bis 6 t) ist gutunterwegs: Wir gehen davon aus, dass der Absatz in Westeuropa imGesamtjahr 2018 um 2 Prozent auf knapp 2 Mio. Fahrzeuge steigen wird.Zusammengefasst: Die Märkte geben dieser IAA Rückenwind. Hinzukommt, dass in Deutschland und Europa durch den Online-Handel dasTransportergeschäft brummt. Auch das spüren die Hersteller undZulieferer positiv.Driving tomorrow - die Zukunft der Mobilität auf der IAA.Diese IAA steht unter dem Motto "Driving tomorrow". Damit wirdausgedrückt, dass die Branche sich den großen Herausforderungen derZukunft stellt: Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahrensowie Elektromobilität und weitere alternative Antriebe. Überdiesbeschäftigt sich diese Industrie mit zentralen Fragen der urbanenLogistik und Mobilität.Auf dieser IAA wird deutlich: Die Unternehmen - Hersteller vonschweren Lkw und Transportern, von Trailern, von Bussen undSpezialfahrzeugen sowie die große Zahl der Zulieferer - bereiten sichintensiv auf diese Transformation vor, die auf der Antriebsseite undbei der Digitalisierung stattfindet.Digitalisierung und E-Mobilität gehören zusammen, sie sind zweiSeiten einer Medaille. Denn Digitalisierung, Vernetzung undAutomatisierung beziehen sich ja nicht nur auf dieCar2X-Kommunikation, sondern sie sind auch integraler Bestandteiljeder Neuentwicklung im Antriebsstrang.Digitalisierung macht Transport und Logistik noch sicherer undeffizienter.Die Verkehrssicherheit kann durch Digitalisierung, Vernetzung -und künftig noch stärker durch das automatisierte Fahren - erheblichverbessert und gesteigert werden. So bringen Sensoren und Kameras demNutzfahrzeug schon in naher Zukunft Sehen und Hören bei:Hochauflösende Monitore ersetzen zusammen mit Kameras dieAußenspiegel und schaffen die toten Winkel rundum ab. Das sorgt fürmehr Sicherheit, besonders im urbanen Umfeld und beim Abbiegen.An diesen Innovationen sowie an vielen anderen Neuheiten sind dieZulieferer maßgeblich beteiligt. Ihr Anteil an der Wertschöpfungeines Fahrzeugs liegt bei über 70 Prozent. Deshalb bildet die IAA -wie keine andere Messe - die Wertschöpfungskette so umfassend ab.Zudem bieten die neuen Technologien enorme Vorteile beiFlexibilität und Effizienz. Ein Beispiel dafür, welches Potenzial inder Vernetzung und Automatisierung steckt, ist Platooning: Damit kannder Transport über weite Strecken noch effizienter und CO2-sparsamerbewältigt werden. Durch das Fahren im Platoon lassen sich bis zu 10Prozent Kraftstoff und CO2-Emissionen einsparen. Dass Platooningtechnisch funktioniert, haben wir inzwischen bewiesen, es wirdbereits im Logistikalltag getestet. Der Einsatz von gemischtenPlatoons, also mit Trucks verschiedener Hersteller, ist mittel- bislangfristig ein wichtiges Entwicklungsziel.Und: Nutzfahrzeuge sind prädestiniert für das automatisierteFahren. Sie haben eine Jahreslaufleistung von 100.000 bis 150.000 kmim Fernverkehr, meist auf der Autobahn. Zum Vergleich: Diedurchschnittliche Jahreslaufleistung bei Pkw beträgt lediglich etwa14.000 Kilometer, ein Großteil davon entfällt auf die Fahrt zurArbeit.Elektromobilität geht auf der IAA in Serie.Hier in Hannover können wir sehen: Die Industrialisierung derElektromobilität kommt nicht nur beim Pkw voran, sondern findetinsbesondere auch im Nutzfahrzeugbereich statt:Transporter mit Elektroantrieb haben hier vielfach Premiere. DieIAA-Besucher werden bei E-Transportern einen Quantensprung erleben.Damit können die täglichen Aufgaben, die vor allem vonKEP-Diensten, Handwerkern und Lieferanten in Städten zu leisten sind,optimal erfüllt werden. Der Zustellverkehr, für den besonders die"letzte Meile" entscheidend ist, erhält damit ein Produktangebot, dasauch den neuen Logistikanforderungen genügt und zudem lokalemissionsfrei ist. Denn im Zuge des rasant steigenden Onlinehandelswachsen in ähnlichem Umfang der Warenverkehr und damit der Bedarf fürTransporter in urbanen Räumen.Die lokal emissionsfreie Antriebsart finden wir auch mehr und mehrin Stadtbussen, das Angebot legt kräftig zu. E-Busse entlasten dieStädte, sie leisten einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserungder Luftqualität.Selbst beim schweren Lkw (bis 26 t) ist Elektromobilität auf demVormarsch, besonders im Verteilerverkehr. Allerdings ist hier dieHerausforderung der Elektrifizierung auf Grund von Gewicht undReichweite deutlich größer. Als alternative Antriebe bieten sichzudem Hybrid oder Erdgas an. Der reinelektrische Betrieb wird aberauch hier kommen, mit der Serienproduktion ist in einigen Jahren zurechnen.Über 35 Modelle mit alternativen Antrieben stehen auf demIAA-Messegelände für Probefahrten zur Verfügung. Die Zahl derFahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb, die auf der IAA für Probefahrtenim allgemeinen Straßenverkehr angeboten werden, ist ähnlich hoch.So wichtig die Elektromobilität ist - im schweren Fernverkehr (Lkwbis 40 t) bleibt der saubere und effiziente Euro-VI-Diesel bis aufweiteres sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch der Platzhirsch.Dabei gibt es noch Potenziale zur weiteren Effizienzsteigerung, etwadurch aerodynamische Optimierung, durch Trailer mit Heck- oderSeitenflossen. Erdgas (LNG oder CNG) kann als Kraftstoff imFernverkehr eine wichtigere Rolle spielen. Mit CO2-freundlichemPower-to-Gas kann der Gasantrieb immer stärker dekarbonisiert werden.Ähnliches gilt für andere synthetische Kraftstoffe (E-Fuels), dieCO2-mindernd im Bestand wirken, nicht nur bei Neufahrzeugen.Langfristig bieten sich zudem große Chancen für den elektrischenAntrieb durch die Brennstoffzelle.EU-Regulierungsentwurf: CO2-Ziele für schwere Nutzfahrzeuge nichtrealistisch.All das zeigt: Diese Industrie ist hoch innovativ - und sie stehtmitten im beinharten Wettbewerb. Aber sie benötigt auch dieentsprechenden Rahmenbedingungen, damit sie weiterhin erfolgreichsein kann.Eine massive CO2-Reduktion bei schweren Nutzfahrzeugen, die fürdie gesamte EU gilt und innerhalb weniger Jahre durchgeführt werdensoll, ist alles andere als einfach umzusetzen.Die Produktzyklen eines Lkw sind länger als beim Pkw, zudem musssich jede Investition eines Transportunternehmens rechnen. EineBestandserneuerung geht nicht über Nacht. Noch ein Unterschied zumPkw-Segment: Im Transporterbereich wird die E-Mobilität schnellerkommen; beim Fernverkehr wird es aber wesentlich länger dauern, bisder Elektroantrieb den Diesel in großem Umfang ersetzen kann. Auchdeshalb sehen wir die geplante CO2-Regulierung für schwereNutzfahrzeuge, die die EU-Kommission vorgelegt hat, mit großerBesorgnis.Damit kein Missverständnis aufkommt: Die Nutzfahrzeugindustrienimmt die Herausforderungen des Klimaschutzes an. Sie hat sich stetsfür mehr Transparenz und eine realistische Regulierung für schwereLkw ausgesprochen.Aber: Der Regulierungsentwurf berücksichtigt in wesentlichenPunkten nicht die Bedingungen des Nutzfahrzeugmarktes, und erspiegelt die Entwicklungszeiten nicht angemessen wider.Die definierten CO2-Minderungsziele - minus 30 Prozent bis 2030,minus 15 Prozent bis 2025 - sind nicht realistisch.Beim Nutzfahrzeug sind seit jeher die wesentlichen ErfolgsfaktorenKosteneffizienz, sparsamste Motoren und niedrigster Verbrauch proTonnenkilometer.Gerade schwere Lkw in Europa sind bereits Weltmeister imSpritsparen - und das bislang ohne jegliche gesetzliche Vorgaben. Dassollte Brüssel bei seinen Regulierungsplänen berücksichtigen. Wirhaben heute in Europa noch keine zertifizierten Verbrauchswerte fürschwere Lkw. Da können extreme Minderungsziele, die auch noch inkürzester Frist erreicht werden sollen, Industrie undTransportbranche leicht überfordern.Schon ein Minderungsziel von 7 Prozent bis 2025 wäre mit weiterengroßen technologischen Anstrengungen der Industrie verbunden - über"business as usual" hinaus. Aber das können wir uns immerhinvorstellen. Bis 2030 wäre aus Sicht der Nutzfahrzeugindustrie einMinderungsziel von 16 Prozent immer noch extrem anspruchsvoll, aberrealistisch.Wir werden intensiv darauf hinarbeiten, dass die technische undökonomische Vernunft bei dieser wichtigen Weichenstellung für schwereNutzfahrzeuge hinreichend berücksichtigt wird.Mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr Weltpremieren.Hier auf der IAA wird für alle sichtbar, welche Innovationskraftin dieser Schlüsselbranche steckt.Ja, es ist richtig: Elektromobilität und Digitalisierung warenbereits auf der IAA 2016 zentrale Themen. Aber es gibt einenentscheidenden Unterschied: Damals wurden vor allem Konzeptfahrzeugeund Studien präsentiert. Jetzt stehen hier in Hannover die neuenE-Fahrzeuge in großer Zahl, die nun in die Serienproduktion gehen.Anders ausgedrückt: Aus Ankündigungen wird Realität. Deshalb passtauch das Motto der IAA "Driving tomorrow" wie maßgeschneidert. Dasist die Botschaft, die wir aussenden: Transport, Mobilität undLogistik ändern sich rasant in der digitalen Welt. Sie werden nocheffizienter, sicherer, flexibler, schneller und liefern zudem ihrenBeitrag für Klima und Umwelt, insbesondere im urbanen Raum. Für deneinzelnen Bürger und Verbraucher bringt das erhebliche Vorteile.Die Nutzfahrzeugindustrie will diese Veränderungen aktivmitgestalten, sie sieht darin vor allem Chancen. AusNutzfahrzeugherstellern werden Mobilitäts- und Logistikdienstleister,die überall rund um die Uhr für ihre Kunden da sind.Kurz gesagt: Die IAA zeigt die gesamte Nutzfahrzeugbranche imAufbruch!Diese Aufbruchsstimmung lässt sich mit Zahlen belegen: Gegenüberder bereits sehr guten IAA 2016 haben wir in allen relevantenKenngrößen zugelegt:- Die Zahl der Aussteller ist auf 2.174 gestiegen, sie kommen aus48 Ländern.- Die Ausstellungsfläche umfasst 282.000 Quadratmeter, das ist einneuer IAA-Rekordwert.- Die Zahl der Weltpremieren hat sich um fast ein Drittel auf 435erhöht - ebenfalls ein neuer Bestwert.Der deutliche Anstieg der Weltpremieren spiegelt die hoheInnovationskraft der Branche wider: Denn besonders zugenommen habendie Neuheiten im Bereich Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertesFahren und Elektromobilität. Im Bereich Services und Dienstleistungenhat sich die Premierenanzahl sogar verdreifacht. Dies nur als ersteInformation, das Neuheitenverzeichnis wird morgen ab 12.00 Uhrverfügbar sein, da halten wir uns an die mit den Ausstellernvereinbarte Sperrfrist.New Mobility World in neuem Format.Die IAA treibt ihre Neuausrichtung weiter voran, auch indem wirmit der New Mobility World (NMW) diesen Themen noch mehr Raum geben.Sie bildet damit eine Plattform, auf der Technologieunternehmen,Automobilindustrie, Mobilitätsanbieter, Startups undDigitalwirtschaft sowie Entscheider aus Politik, Wissenschaft, Medienund Gesellschaft gemeinsam über die Zukunft der Mobilitätdiskutieren, Innovationen vorstellen und die Mobilität von morgenerlebbar machen.Mit den Eventformaten EXPO, FORUM und LIVE präsentiert die NewMobility World dazu den IAA-Besuchern ein umfangreiches Programm mitErlebnischarakter.- Im FORUM (Pavillon P11) veranstaltet die New Mobility World vierTage lang (24.09.-27.09.2018) eine große Konferenz, es ist dasoffizielle Konferenzformat der IAA. Dort erwarten denIAA-Besucher spannende Keynotes, Interviews und Talks mit über100 internationalen Experten und Vordenkern, die auch ausanderen Branchen kommen.- Direkt daneben finden Sie die EXPO, ebenfalls in Pavillon P11,den Ausstellungsbereich der New Mobility World. Hier erfahrendie IAA-Besucher über die gesamte Messedauer auf 1.500Quadratmetern verschiedene Markenwelten, zudem können siekünftige Kunden und Geschäftspartner kennenlernen. Zu denTeilnehmern gehören, neben großen und mittelständischenUnternehmen, Startups, Spinn-offs und Forschungsinstitute.- Auf der LIVE, der Demonstrationsfläche im Freigelände, könnenBesucher Logistik und Sicherheit im Straßenverkehr von morgenerleben. Nördlich der Halle 26, im Außenbereich, werden täglichdynamische und innovative Fahrvorführungen rund um dieIAA-Trendthemen sowie neue Features von Lkw-Sicherheitssystemenim Straßenverkehr gezeigt. Bei ausgewählten Demonstrationen hatder Besucher sogar die Gelegenheit, im Fahrerhaus mitzufahrenoder Systeme selbst zu testen.Ab morgen können Sie sich selbst davon überzeugen: DieNutzfahrzeugindustrie ist bestens aufgestellt. Die 67. IAANutzfahrzeuge zeigt, dass sie ihrem Anspruch als weltweit wichtigsteLeitmesse für Transport, Logistik und Mobilität gerecht wird. Dievielen Weltpremieren sind nur ein Maßstab dafür. Mindestens ebensowichtig ist die Tatsache, dass sich hier die Hannover die gesamteNutzfahrzeugbranche trifft, das nirgendwo sonst so intensiv undinternational über die Mobilität von morgen, über neue Transport- undLogistikkonzepte diskutiert wird.Wir freuen uns auf die Pressetage, auf die Eröffnung durchBundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Donnerstag, auf die IAAinsgesamt und wünschen Ihnen und allen Ausstellern eine erfolgreicheMessezeit - "Driving tomorrow"!Pressekontakt:Eckehart RotterVDA - Abteilung PresseTel.: +49 30 897 842 - 120E-Mail: rotter@vda.deOriginal-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell