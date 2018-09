Mattes: IAA Nutzfahrzeuge übertrifft unsere Erwartungen

Berlin (ots) - Diese IAA steht zu Recht unter dem Motto "Drivingtomorrow". Denn ich kann heute sagen: Dieser Anspruch - die Zukunftder Mobilität, des Transports und der Logistik hier in Hannoverumfassend zu präsentieren - wurde voll eingelöst. Wir haben über diegesamte IAA-Zeit eine Branche im Aufbruch erlebt, die sich denHerausforderungen offensiv stellt. Diese Industrie liefert!Wir sehen Pioniergeist, neues Denken und eine enorme Dynamik: Beiden Herstellern von schweren Nutzfahrzeugen, von Transportern, vonBussen, bei der Trailerindustrie, bei den vielen, vielen Zulieferernund auch bei Software- und IT-Firmen, die erstmals auf der IAA sind.Diese IAA hat unsere bereits hoch gesteckten Erwartungenübertroffen:Wir haben mehr Aussteller gewonnen, mehr Fläche belegt, mehrWeltpremieren vorgestellt und mehr Besucher begrüßt!Hier die Zahlen:- 2.174 Aussteller aus 48 Ländern sind hier in Hannover präsent(2016: 2.013).- 282.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche - ein Plus von gut 4Prozent (2016: 270.000 qm) und zugleich neuer IAA-Rekord.- 435 Weltpremieren - ein neuer Höchststand und einüberproportionaler Anstieg um 31 Prozent (2016: 332 Weltpremieren).- Besonders erfreulich: Die Zahl der Besucher ist, verglichen mit dembereits sehr guten Ergebnis aus 2016, noch einmal leicht angestiegenauf rund 250.000. Und das trotz Tagen mit Hitze, Sturm und Regen.Zahlen sind das eine, doch für uns als Veranstalter dieserweltweit wichtigsten Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilitätist die qualitative Bewertung durch die Aussteller noch vielentscheidender.Heute kann ich Bilanz ziehen:Die Kernbotschaften, die wir vor der IAA kommuniziert haben - ichverweise auf unseren Internationalen Presseworkshop Anfang Juli -,wurden hier in Hannover umfassend bestätigt, in vielfacher Weise vonden Ausstellern umgesetzt und mit Produkten und Dienstleistungen fürdie Praxis unterlegt. Im Fokus dieser IAA stehen Elektromobilität,Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahren und urbaneMobilität. Vor allem: Diese Industrie treibt diese Themen mit großemEngagement, hohen Investitionen und neuen Produkten voran!Elektromobilität: Diese IAA hat gezeigt: Elektromobilität gehtbeim Nutzfahrzeug in Serie! Wir haben nicht nur 36 Elektromodelle fürProbefahrten, die sehr gut angenommen wurden, sondern auch zahlreicheWeltpremieren mit E-Transportern und E-Bussen. Auch der mittelschwereLkw im Verteilerverkehr wird elektrifiziert.Besonders bemerkenswert: Auf vielen Ständen wurden erstmalspfiffige Elektro-Lastenräder gezeigt, die eine neue Antwort auf dieFrage der "letzten Meile" geben. Sie sind flexibel, schnell undschonen die Umwelt. Zudem haben sie ein bemerkenswert hohesDrehmoment, können die Bremsenergie in einer Hochvolt-Batteriespeichern und beim nächsten Anfahren wieder nutzen. DerAnwendungsbereich des Nutzfahrzeugs mit Elektroantrieb wird alsoimmer größer.Diese Antriebsart spielt in der urbanen Logistik ihre Vorteileaus: leise, emissionsfrei, wendig - und mit einer Reichweite, die denAnforderungen vollauf genügt.DigitalisierungDer Innovationstrend Digitalisierung ist bei so gut wie jedemAussteller hier auf der IAA zu erleben: Vom Truck- oder Busherstellerüber die Trailer-Industrie bis hin zu den großen, mittleren undkleineren Zulieferern und Telematikanbietern - hier wird investiert,geforscht und entwickelt. Ein weiterer Unterschied zu 2016: Jetztkommen die Produkte in großer Zahl auf den Markt.Ich könnte etliche Beispiele aufführen, doch will ich es beiwenigen belassen:- Der "intelligente Truck", der nicht nur über viele modernsteAssistenzsysteme verfügt, sondern bei dem die Außenspiegel durchsogenannte "Mirror Cams" abgelöst werden - der tote Winkel wird damitGeschichte.- Der voll vernetzte Trailer ist smart, schlank und schlau. ÜberCapacity-Management kommuniziert der Anhänger oder Auflieger nichtnur mit der Dispo, sondern auch mit Frachtenbörsen, er bietet freieKapazitäten an und macht sogar Vorschläge, wie sich diese am bestennutzen lassen.- Bemerkenswert ist auch, mit wie viel Engagement die Hersteller vonAnhängern und Aufbauten die Digitalisierung vorantreiben. Möglichwird auch eine digitale Abfahrtskontrolle per App. Das heißt: DerFahrer bekommt dabei Daten vom Trailer, notfalls auch Warnhinweise.- Wir haben zu Beginn dieser IAA auf Platooning hingewiesen. Dasspart bis zu 10 Prozent Kraftstoff und ist nur eines von vielenAnwendungsbeispielen.- Hier in Hannover konnten die Besucher sogar mit dem CUbE(Continental Urban mobility Experience), einem fahrerlosen"ContiShuttle", in die Halle 23 fahren. Das automatisierte Fahren istvom vernetzten Fahren nicht zu trennen - beide Innovationstrendsbeschleunigen sich gegenseitig.Wir wissen, dass dafür noch die entsprechenden Rahmenbedingungengeschaffen werden müssen - Stichwort 5G. Die gesamte deutscheIndustrie sieht hier eine wichtige Baustelle für die Politik.Urbane LogistikSowohl die Elektromobilität als auch die Digitalisierung zahlenauf die urbane Logistik ein. Angesichts des stark wachsendenOnlinehandels brauchen wir überzeugende Antworten, wie die Güter undWaren gerade auf der "letzten Meile" bis zur Haustür des Kundengeliefert werden: Vernetzt, elektrisch, schnell, emissionsfrei undleise! Ich bin davon überzeugt: Es sind die Nutzfahrzeugindustrie undihre Partner, die den Verkehr in Städten neu definieren - mit hohemKundennutzen für das Transportgewerbe und den Konsumenten.New Mobility WorldWir haben als Veranstalter der IAA frühzeitig diese Trendserkannt, aufgenommen und mit der New Mobility World ein zusätzlichesFormat geschaffen, das wir strategisch ausbauen.Die New Mobility World bietet eine Plattform, auf der dieAutomobilindustrie und neue Zielgruppen wie Technologieunternehmen,Mobilitätsanbieter, Startups und Digitalwirtschaft miteinander sowiemit hochrangigen Vertretern von Politik, Wissenschaft undGesellschaft durchaus kontrovers über die Zukunft der Mobilitätdiskutieren, Innovationen vorstellen und die Mobilität von morgenerlebbar machen.Dazu gab es die Eventformate EXPO, FORUM und LIVE.Dass LIVE, die Demonstrationsfläche im Freigelände, einPublikumsmagnet wird, war zu erwarten. 19 Aussteller haben täglich in16 Vorführungen, die per Livebild aus den Fahrzeugen auf eine großeLeinwand übertragen wurden, Lkw im Praxistest gezeigt -Achslastverteilung beim Lang-Lkw, Fahrerassistenzsysteme, autonomeFahrzeuge für die Logistik der Zukunft, um nur einige Beispiele zunennen. Über 9.000 Zuschauer haben die LIVE-Bühne vor Ort erlebt.Dass EXPO in Pavillon 11 mit seinen neuen Markenwelten, Startups,Spin-offs, Forschungsinstituten - neben großen und mittelständischenUnternehmen - die Neugier der IAA-Besucher wecken würde, auch dashaben wir kalkuliert.Wir freuen uns aber ganz besonders darüber, wie stark dasInteresse der Besucher für das neue Format FORUM der New MobilityWorld ist: Vier Tage fand dort, ebenfalls in Pavillon 11, ein großes,internationales Konferenzprogramm statt, mit 20 Foren und Panels, mitüber 100 Referenten. Wir haben damit ein zentrales Format geschaffen,in dem die Diskussion über die Mobilität von morgen aus denverschiedensten Perspektiven geführt wurde - und die wir bewusstnicht auf die Nutzfahrzeugindustrie begrenzt haben. Vom ersten Tag anwar das Publikumsinteresse so groß, dass wir sogar Zuschauer bittenmussten, nicht zusätzliche Stühle in die Fluchtwege zu stellen, weiles zu wenige Sitzplätze gab.IAA in ZahlenDie IAA ist auch ihrem Anspruch, die internationale Leitmesse zusein, gerecht geworden: 60 Prozent der 2.174 Aussteller kommen ausdem Ausland.Die Top-Five der internationalen Ausstellerländer wird angeführtvon China (252 Aussteller). Der Großteil davon sind Zulieferer aufGemeinschaftsständen, die die IAA vor allem für Kontakte zu anderenUnternehmen nutzen. Der Schwerpunkt liegt auch bei unserenchinesischen Ausstellern eindeutig auf Digitalisierung undElektromobilität. Darüber hinaus sind sieben chinesische OEM hiervertreten, darunter BYD und SAIC. Auch das ist ein Beleg für dieAttraktivität der IAA - "Driving tomorrow".Auf Platz zwei steht Italien (137), gefolgt von den Niederlanden(135), der Türkei (126) und Frankreich (101).Wir freuen uns über das hohe Besucherinteresse. Doch auch hier istnoch etwas anderes entscheidend: Auf all meinen Rundgängen betontendie Aussteller, wie zufrieden sie mit der hohen Qualität der Besuchersind, wie intensiv die Kundengespräche geführt werden - beiHerstellern und Zulieferern.Die IAA Nutzfahrzeuge ist mehr denn je eine professionelleFachmesse der Entscheider: Der Fachbesucheranteil beträgt 86 Prozent.Und: Acht von zehn Fachbesuchern sind Entscheider, bei denausländischen Fachbesuchern ist die Quote sogar noch höher, dort sindes neun von zehn. Und unsere Besucherbefragungen zeigen: DieFührungskräfte dieser Industrie - national wie international -wissen, wie wichtig die IAA für ihr Business ist.Ebenso wie die Aussteller werden auch die Besucher immerinternationaler: Jeder dritte Fachbesucher kommt aus dem Ausland, anSpitzentagen sind es über 40 Prozent. Die meisten ausländischenBesucher kommen aus China, gefolgt von Japan und den Niederlanden.Eine weitere gute Nachricht: Die Investitionsbereitschaft derIAA-Besucher steigt nach einem IAA-Messerundgang - und sie ist sehrhoch. 60 Prozent der Fachbesucher, die Einfluss aufEinkaufsentscheidungen haben, planen in den nächsten sechs bis zwölfMonaten Investitionen im Nutzfahrzeugbereich. Gut jeder zweiteFachbesucher nutzt den Messebesuch zur Vorbereitung vonInvestitionen, bei ausländischen Gästen ist der Anteil noch höher (68Prozent).Und: Auf dieser IAA wurden offensichtlich so viele Kaufabschlüssegetätigt, wie noch nie zuvor. Ich kann hier keine Firmennamen nennen.Aber eines kann ich sagen: Allein ein Logistikunternehmen hat hierauf der IAA 2.500 Lkw von drei Herstellern und zusätzlich noch 1.000Trailer gekauft.Die IAA Nutzfahrzeuge ist zudem die Mobilitätsmesse mit dergrößten Medienresonanz. Über 2.100 Journalisten aus 54 Ländern habensich akkreditiert. An den beiden Pressetagen hatten wir gut 80Pressekonferenzen, die meisten an den Ständen, einige auch im CC. Dasneue IAA-Konzept für die Pressetage, das wir 2016 erstmals eingeführthaben, hat sich damit erneut als sehr erfolgreich erwiesen,insbesondere bei der Auswertung von Bild und Bewegtbild.Auch online wurde die IAA sehr gut besucht: Bereits im Vorfeldwurde viel über die IAA-Neuheiten und Highlights der Industriegesprochen. Insgesamt gab es seit Mitte August weltweit über 75 Mio.Kontakte, davon 60 Mio. Kontakte während der Messe selbst. Jederzweite der insgesamt über 10.000 Posts wurde in englischer Spracheverfasst - ein weiterer Beleg für die internationale Bedeutung derIAA. Und: Mehr als 95 Prozent der IAA-Beiträge und Kommentare sindpositiv. Die IAA ist damit eine Messe, die ihren festen Platz in derdigitalen Welt erobert hat!Wir ziehen heute eine sehr positive Bilanz. Nach der IAA ist vor der IAA: In einem Jahr beginnt in Frankfurtam Main die 68. IAA Pkw (12.09.-22.09.2019), und 2020 sehen wir unshier in Hannover auf der 68. IAA Nutzfahrzeuge (24.09.-01.10.2020)wieder. Wir freuen uns darauf!