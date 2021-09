Matterport-Aktie: Erweiterung der Präsenz auf Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Das Geodatenunternehmen(NASDAQ:MTTR) gab die erweiterte Verfügbarkeit seiner 3D-Kamera Matterport Pro2 auf sechs Marktplätzen von. (NASDAQ:AMZN) bekannt. Die Pro2 ist nun neben den USA und Kanada auch in Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich erhältlich. Matterport bietet schnellen Versand und einfache Rücksendungen für die Matterport Pro 2 Kamera, Zubehörpakete und mehr über Amazon an. Am 2. September sprangen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!