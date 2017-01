Mattel kommt nicht auf den Wachstumspfad zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Mattel":

Mattel macht der schwache Auftritt seiner Sparte Mattel Brands zu schaffen und kommt auch unter neuer Führung nicht auf den Wachstumspfad zurück. Der Umsatz fiel in den ersten 9 Monaten auch wegen des enttäuschenden internationalen Geschäfts erneut um 2% auf 3,62 Mrd $. Der Gewinn knickte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7% auf 144,2 Mio $ ein. Vor allem Mädchen- und Jungen-Spielzeug entpuppte sich als Ladenhüter. Der Umsatz in diesem Segment ging um 8% zurück.

Mattel hat damit zu kämpfen, dass viele Kinder sich lieber Smartphones wünschen

Im Bereich Other Girls hat sich der Umsatz auf 304 Mio € sogar mehr als halbiert. Die sinkenden Absätze der Traditionspuppe Barbie hat Mattel in den Griff bekommen. Die Puppen mit neuen Körpertypen verkauften sich sehr gut. Vielleicht hat Hello Barbie, ausgestattet mit Bluetooth, Mikrofon, Lautsprecher und Sprachassistent, die Wende gebracht. Jedenfalls stieg der Umsatz um 13% auf 651 Mio $. Fisher Price verkaufte sich 4% besser.

Bleibt zu hoffen, dass sich das wichtige Weihnachtsgeschäft positiv auf die Verkäufe ausgewirkt hat. Mattel kämpft aber damit, dass viele Kinder sich lieber Smartphones oder Spielekonsolen wünschen oder zu Lego greifen. Bei einer Reihe von Initiativen hat Mattel deutliche Fortschritte gemacht. Es bleibt spannend, ob sich die Entwicklung im Gesamtjahresergebnis fortsetzt. Mattel will weiter Kosten senken, um Gewinneinbußen auszugleichen. Die Dividende soll stabil bleiben.

