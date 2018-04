Unterföhring (ots) -Diese Show ist ganz großer Sport: Joko Winterscheidt lädt amSamstagabend, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben beim "Beginner gegenGewinner - RED NOSE DAY Spezial" prominente Hobbysportler ein, diesich dem Wettkampf gegen nationale und internationale Profisportlerstellen. Für ein faires Duell auf Augenhöhe dürfen die Prominentenvor jedem Wettkampf ein Handicap wählen, um den Champion in seinerParadedisziplin zu schwächen. Mit jedem gewonnenen Wettkampf gegeneinen Profi füllen die Promis den Jackpot und erspielen somit Spendenzugunsten des RED NOSE DAY.Mats Hummels zockt "FIFA 18"Profi-Sport trifft auf Profi-E-Sport: Fußball-Weltmeister MatsHummels betritt unmittelbar nach dem Bundesliga-Abpfiff in Münchenfür die gute Sache den virtuellen Rasen im "Beginner gegenGewinner"-Studio. Der Bayern-Spieler begibt sich gegen denVize-Weltmeister und mehrfachen deutschen Meister in "FIFA 18", Kai"deto" Wollin, an der Spielekonsole in den Wettkampf.Julien Bam, Rezo, Kelly MissesVlog und Luca (ConCrafter) treten imCurling anPunkte statt Likes: In der Disziplin Curling trifft die virtuelleWelt auf die Welt des Profisports. Die YouTube-Stars Julien Bam,Rezo, Kelly MissesVlog und Luca (ConCrafter) treten als "TeamInternet" gegen das Damen-Nationalteam im Curling für den guten Zweckan.Sophia Thomalla versucht sich im ArmwrestlingDaumen und Arme werden gedrückt: Schauspielerin Sophia Thomallawagt sich ins ultimative Kräftemessen Frau gegen Frau. Für den gutenZweck fordert sie die 22-fache deutsche Meisterin undDoppel-Weltmeisterin im Armwrestling, Katrin Mook, heraus.Palina Rojinski springt im HürdenlaufIhr ist keine Hürde zu hoch: Palina Rojinski wird zur Beginnerinund fordert für den RED NOSE DAY die Europameisterin im Hürdenlauf,Cindy Roleder, heraus. Wird sie diese Hürde meistern?Jochen Schropp will im Ringen siegenRingen um jeden Euro für die gute Sache: Moderator Jochen Schroppwill bei "Beginner gegen Gewinner" den Weltmeister undOlympia-Teilnehmer im Ringen, Frank Stäbler, im Bodenkampf auf derMatte besiegen.Kostja Ullmann will das Tennis-Ass schlagenAufschlag für den guten Zweck: Schauspieler Kostja Ullmann fordertam Samstag auf ProSieben den mehrfachen Grand-Slam-Sieger PhilippPetzschner im Tennis heraus.Joko Winterscheidt auf der SkisprungschanzeDer Gastgeber von "Beginner gegen Gewinner" tritt höchstpersönlichzum Wettkampf an: In seiner Joko Challenge fordert er denJunioren-Weltmeister im Skibergsteigen, Anton Palzer, auf derSkisprungschanze heraus.Boris Becker und Thomas Hayo setzen auf Beginner oder GewinnerTennis-Legende Boris Becker sowie "Germany's next Topmodel"-Jurorund Hobby-Fußballer Thomas Hayo versuchen die sportlichen Disziplinenrichtig einzuschätzen. Wer siegt? Promi oder Profi? Vor jedemWettkampf werden Geldbeträge auf Sieg oder Niederlage gesetzt, mitjedem richtigen Tipp wächst der Jackpot und somit die Spendensummezugunsten des RED NOSE DAY.Spenden sammeln für die Lukas Podolski Stiftung und UNICEF2018 ruft der RED NOSE DAY zu Spenden für zwei Kinderhilfsprojekteauf: Zusammen mit der Lukas Podolski Stiftung will der RED NOSE DAYan einem sozialen Brennpunkt in Köln einen Bolzplatz bauen. Zudemunterstützt der RED NOSE DAY die UNICEF-Kampagne #STOP10SECONDS, diesich für Kinder im Südsudan einsetzt. Prominenter Pate von#STOP10SECONDS ist Mats Hummels, der für den guten Zweck auch im"Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" antritt."Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28.April, live, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #BeginnerGewinnerFotomaterial aus der Live-Show zur Nachberichterstattung ist amSamstagabend nach der Sendung unter http://presse.prosieben.de/showsabrufbar.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell