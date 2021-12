Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Singapur (ots/PRNewswire) -Matrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, hat die Einführung seiner Erstanbieter-Angebote "Buy Below Market" (BBM) und "Sell-Above Market" (SAM ) angekündigt.Mit BBM und SAM haben die Nutzer die Möglichkeit, BTC zu einem vergünstigten Preis oder mit einem Aufschlag über eine Reihe von Laufzeiten zu kaufen oder zu verkaufen. Die Tarife werden vom System von Matrixport automatisch optimiert.John Ge, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Matrixport, sagte:"Mit den angeborenen Schwankungen des BTC-Preises sind Opportunitätskosten bei Kryptowährungen an der Tagesordnung. Unsere neuesten Produkte beheben dieses Problem, indem sie es unseren Kunden ermöglichen, eine BTC-Position einzugehen oder zu einem günstigeren Preis als dem Marktpreis zu liquidieren. Unser Angebot ist so konzipiert, dass der Stress des Markt-Timings wegfällt, so dass der Krypto-Handel für jeden einfacher wird."Die Nutzer können ihre Meinung zu BTC zum Ausdruck bringen, indem sie aus einer Reihe von Zielpreisen für den Kauf mit einem Abschlag mit BBM auswählen. Je niedriger der gewählte Ankaufspreis und je länger die Laufzeit, desto höher ist der Diskontsatz.Für jede Zielkaufpreisoption gibt es drei mögliche Ergebnisse:- Wenn sich der BTC-Preis innerhalb der angegebenen Spanne einpendelt: 50 % der Mittel des Nutzers würden für den Kauf von BTC zum Preis der Untergrenze verwendet werden. Die Nutzer erhalten BTC zum vergünstigten Kurs gekauft und 50 % des Geldes als USDT/USDC zurück;- Wenn sich der BTC-Kurs an oder unter der unteren Grenze der angegebenen Spanne einpendelt: 100 % der Gelder des Nutzers würden für den Kauf von BTC zum Preis der Untergrenze verwendet werden, und der Nutzer erhält BTC;- Wenn sich der BTC-Kurs oberhalb der oberen Grenze der angegebenen Spanne einpendelt: Die Aufträge werden storniert und die Nutzer erhalten 100 % ihres USDT/USDC-Fonds zurückUmgekehrt gibt es drei ähnliche Ergebnisse bei SAM, wobei die Nutzer die Möglichkeit haben, ihre BTC mit einem Aufschlag auf den aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Je höher der gewählte Verkaufspreis und je länger die Laufzeit, desto höher ist der Prämiensatz.Nach der kürzlichen Einführung von BTC U-Range Sniper (https://www.matrixport.com/article/Matrixport%E2%80%99s-%E2%80%9CRange-Sniper%E2%80%9D-Empowers-Stablecoin-holders-to-Accumulate-Bitcoin-whilst-Earning-High-Yields) und ETH2.0 Staking Earn' (https://www.matrixport.com/eth) spiegelt die Einführung von BBM und SAM das Engagement von Matrixport wider, kontinuierlich innovative Produkte auf den Markt zu bringen, um das Investieren sowohl für Krypto-Profis als auch für Neulinge zu erleichtern.Ab heute, dem 6. Dezember 2021, können die Nutzer jederzeit auf das Produkt zugreifen und es nutzen. Wenn Sie mehr über die Funktionsweise von Matrixports BBM und SAM erfahren möchten, lesen Sie bitte dieses Produkt-Faktenblatt (https://docs.google.com/document/d/12FJxDMjeBwkyA7XQTTKez6F6lo20VlnRTOgxLa_SGBU/edit?usp=sharing).Informationen zu MatrixportMatrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody(TM), Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet "Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 250 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.matrixport.com.Instagram:@matrixport_ (https://www.instagram.com/matrixport_/?hl=en)Twitter:@realMatrixport (https://twitter.com/realMatrixport?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor)LinkedIn:@Matrixport (https://www.linkedin.com/company/matrixport/?originalSubdomain=sg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1702003/twitter_EN.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgPressekontakt:Wachsman - Bee ShinSenior Consultantmatrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuell