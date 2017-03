Matratzen-Pionier Leesa startet in Deutschland und Österreich (FOTO)

Manchester (ots) -Der amerikanische Matratzen-Hersteller Leesa Sleep startet seineVerkaufsaktivitäten in den deutschsprachigen Märkten. DieLuxusmatratze Leesa verbindet amerikanisches Design mit deutscherQualität und ist ab sofort über den deutschsprachigen Online-Shop inDeutschland und Österreich erhältlich. Der Verkaufsstart in derSchweiz folgt im Laufe des Jahres. Das Unternehmen Leesa gehört zuden Pionieren des weltweiten Matratzen-Booms der letzten Jahre undzeichnet sich durch innovative Produkte, ein erstklassigesKundenerlebnis und nachhaltige Unternehmensführung aus.Gegründet wurde Leesa Sleep im Jahr 2015 von CEO David Wolfe undJamie Diamonstein mit dem Ziel, Menschen zu besserem Schlaf zuverhelfen. Die Idee einer einfach zu erwerbenden, luxuriösen Matratzemit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei einem Besuch imMatratzengeschäft entstanden. Dort fiel David Wolfe auf, dass einProbeschlafen über einen längeren Zeitraum in den eigenen vier Wändensehr viel sinnvoller ist als das vergleichsweise kurze Probeliegenunter Beobachtung im Geschäft.Gemeinsam mit Jamie Diamonstein, ein Matratzen-Experte mit über 20Jahren Branchenerfahrung, entwickelte Leesa eine innovative Matratze,die die höchsten Ansprüchen an Komfort, Qualität und Haltbarkeiterfüllt. Parallel zu der Produktentwicklung entwarf Leesa ein reinonlinebasiertes Vertriebskonzept, das sämtliche Kosten- undPreistreiber minimiert und dem Kunden gleichzeitig einhervorragendes, stressfreies Einkaufserlebnis bietet.Beeindruckende ErfolgsgeschichteDie Kombination aus erstklassigem Produkt und skalierbarerVertriebsstrategie legte den Grundstein für eine beeindruckendeErfolgsgeschichte: Bereits im ersten Monat nach Verkaufsstart in denUSA verzeichnete Leesa Sleep Umsätze von einer Million US-Dollar.Seitdem wächst das Unternehmen rasant und steigerte die Umsätze aufinsgesamt 30 Millionen US-Dollar im ersten und 80 Millionen US-Dollarim zweiten Geschäftsjahr. Bis heute wurden bereits 130.000 Matratzenweltweit verkauft. Leesa Sleep gilt als Mitbegründer des anhaltenden,weltweiten Matratzen-Booms.Heute beschäftigt Leesa Sleep über 70 Mitarbeiter und expandiertinternational. Ende 2015 startete das Unternehmen mit dem Verkauf inGroßbritannien und gründete seinen Europa-Standort im britischenManchester unter Leitung des Apple-Veterans Richard Tucker. SeitFebruar 2017 wird Leesa über den deutschsprachigen Online-Shop inDeutschland und Österreich vertrieben. Weitere Länder, unter anderemdie Schweiz, werden im Laufe des Jahres hinzukommen.Die Leesa MatratzeLeesa ist eine äußerst anpassungsfähige Matratze, die bis inskleinste Detail durchdacht ist und die Kühlung, Druckentlastung undStützfunktion bietet, die jeder benötigt, um besser schlafen zukönnen. Sie besteht aus drei Schichten hochwertigen Schaumstoffes,wobei jede einzelne Schicht über individuelle Eigenschaften verfügt:Die 5 Zentimeter dicke oberste Schicht aus kühlendem Avena[TM]-Schaumsorgt für optimale Federung und angenehme Thermoregulierung. Dieebenfalls 5 Zentimeter dicke mittlere Schicht besteht aus sanftnachgebendem Memoryschaum, der sich jedem Körper optimal anpasst undEntlastung für alle Druckpunkte bietet. Die untere Schicht bestehtaus einem 15 Zentimeter dicken, leistungsfähigen Stützschaum, der fürVerstärkung, Langlebigkeit und feste Struktur sorgt, ohne sich hartanzufühlen. Die hohe Qualität der Leesa Matratze spiegelt sich auchin den mehr als 6.000 5-Sterne Bewertungen der Nutzer weltweit sowiezahlreichen Tests von Verbrauchermagazinen wider.Das Besondere an der Leesa Matratze ist, dass sie an die Vorliebender Zielländer angepasst und lokal produziert wird. Die Produktionfür die deutschsprachigen Märkte erfolgt in einem Betrieb inThüringen. Die Leesa Matratze für die deutschsprachigen Märkte istnach dem strengen Verfahren STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziertund bietet eine Herstellergarantie von zehn Jahren.Das Einkaufserlebnis der Leesa Matratze ist für den Kundenkomplett risikofrei. Die Matratze wird innerhalb von 5-7 Werktagenkomprimiert in einer kompakten Box kostenlos zum Kunden geliefert.Der Kunde hat dann 100 Nächte Zeit, die Matratze auszuprobieren.Sollte dem Kunden die Matratze nicht gefallen, wird sie kostenloswieder abgeholt und der Kunde erhält den vollen Kaufpreis zurück.Nachhaltiges GeschäftsmodellLeesa Sleep wurde mit dem Bewusstsein gegründet, dassunternehmerischer Erfolg auch an dem gemessen wird, was einUnternehmen an Gesellschaft und Umwelt zurückgibt. Leesa ist einzertifiziertes B Corp[TM]-Unternehmen und erfüllt die höchstenStandards sozialer und ökologischer Leistung, Transparenz undVerantwortung. Das Unternehmen strebt danach, durch geschäftlicheTätigkeiten zur Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungenbeizutragen.Vor diesem Hintergrund hat Leesa unter anderem das"Eine-für-zehn-Programm" entwickelt, bei dem für zehn verkaufteMatratzen eine Matratze an Hilfsorganisationen gespendet wird. Beidiesem Programm kooperiert Leesa mit nationalen und regionalenOrganisationen in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist.Im Rahmen des Programms wurden weltweit bereits 10.000 Matratzengespendet. Die Spende der zehntausendsten Matratze erfolgte an dieBowery Mission in New York. Einen Video-Rückblick auf dasSocial-Impact-Programm der letzten Jahre hat Leesa kürzlichveröffentlicht.Eine weitere Initiative ist die Zusammenarbeit mit derrenommierten "Arbor Day Foundation", die im Auftrag von Leesa einenBaum für jede verkaufte Matratze pflanzt. Das Ziel: die Pflanzung voneiner Million Bäumen bis zum Jahr 2025. Darüber hinaus unterstütztLeesa Sleep als Arbeitgeber seine Mitarbeiter proaktiv dabei, sichlokal zu engagieren.Ausnahmesportler als MarkenbotschafterGesunder Schlaf und physische wie psychische Leistung hängenunmittelbar zusammen. Um auf den Einfluss von Schlaf auf Erfolgaufmerksam zu machen, konnte Leesa zwei Ausnahmeathleten alsMarkenbotschafter gewinnen, die sich für einen gesunden underholsamen Schlaf auf die Leesa Matratze verlassen: denerfolgreichsten Schwimmer aller Zeiten, Michael Phelps, und die hochdekorierte Turnerin Aly Raisman.Michael Phelps zu der Zusammenarbeit mit Leesa: "Schlafmonitoringwar ein fester Bestandteil meiner Trainings- und Wettbewerbsphasenals Profisportler, da die Erholung ein ganz entscheidender Faktordafür ist, Bestleistungen im Training und im Wettkampf zu bringen.Das trifft auch auf den Alltag zu. Heute reise ich viel und kenne denUnterschied zwischen gutem und schlechtem Schlaf genau. Ich freuemich, mit Leesa zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, dassMenschen aller Altersklassen mehr über die Bedeutung von Schlaf inihrem Leben erfahren."Aly Raisman bestätigt: "Gesunder Schlaf ist sehr wichtig für meineErholung und die Voraussetzung dafür, auf einem Elite-Level zutrainieren. Meine Teamkolleginnen nennen mich aus Spaß schon 'Oma',weil ich so früh zu Bett gehe und viel Schlaf brauche, worauf ichaber sehr stolz bin. Ohne genügend Erholung fühle ich mich nicht gutauf die sportlichen und alltäglichen Herausforderungen vorbereitet.Guter Schlaf ist wichtig für jeden Menschen, ganz gleich, was mansich für den Tag vorgenommen hat."Weitere Informationen zu Leesa unter www.leesa.dePressekontakt:PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbHHerr Prochnow, Frau GreenTel.: +49 (0) 6173 92 67 62prochnow@prpkronberg.com ; green@prpkronberg.comwww.prpkronberg.comOriginal-Content von: Leesa Sleep, übermittelt durch news aktuell