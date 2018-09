Mathematisch optimierter Auftragsbestand bei MAN Truck & Bus AG durch Lösung von X-INTEGRATE (FOTO)

Köln (ots) -Die MAN Truck & Bus AG ist ein Full-Range-Anbieter fürNutzfahrzeuge von 3 bis 250 t Zuggesamtgewicht. Die hohe Nachfragenach seinen Produkten in den vergangenen Jahren nahm der Herstellerzum Anlass, seinen Auftragseinplanungsprozess und dieAuftragsoptimierung auf den Prüfstand zu stellen. Das bisherigeheuristische Bestandssystem zur Einplanung von Einzel- undGroßaufträgen ersetzte MAN Truck & Bus durch eine Lösung zurProduktionsoptimierung des IBM-Partners X-INTEGRATE. Diese ist aufdie spezifischen Anforderungen der Nutzfahrzeugbranche zugeschnittenund gewährleistet u.a. eine hohe Variantenvielfalt bei gleichzeitigkurzer Reaktions- und Lieferzeit.Das modular aufgebaute und auf linearer Optimierung basierendeSystem von X-INTEGRATE kann das bestehende Produktionsnetzwerk beiMAN Truck & Bus (MTB) vollständig und mehrstufig abbilden.Priorisiert berücksichtigt die Software einzelne Aufträge. Durch einegrafische Oberfläche, das Produktionscockpit, können die AnwenderPlanungsszenarien und Simulationen intuitiv durchführen.Anhand des mehrstufigen Netzwerks in der Supply Chain werden beider Einplanung der Aufträge nicht nur die am Standort benötigtenKapazitäten, sondern auch die vorgelagerten Zuliefererberücksichtigt. Die Ergebnisse stellt die Lösung per Dashboards undDiagrammen im Produktionscockpit dar. MTB erhält damit einenoptimierten Auftragsbestand und kann seine Werke besser auslasten.Axel Ebert, Teamleiter Auftragsabwicklung LKW Schwere Reihe CBU(PCLOAS) bei der MAN Truck & Bus AG: "Das neue System befähigtunseren Auftragsabwicklungsprozess für die Herausforderungen derZukunft. Der Arbeitsaufwand ist gesunken, die Akzeptanz bei Nutzernund MTB-internen-Kunden hoch."Grundlage für die Umsetzung der Lösung ist das IBM DecisionOptimization Center (DOC), welches Komponenten für die Anbindung anweitere IT-Systeme sowie eine grafische Oberfläche für dieFachbereiche mitbringt. Als Rechenkern darunter liegt derCPLEX-Solver, Marktführer im Bereich der linearen Optimierung. Durchdie stetige Weiterentwicklung der IBM Plattform sowie der modularenArchitektur ist die Lösung hoch performant, verlässlich undzukunftssicher. Der Mehrwert für die MAN durch Einsatz dieserTechnologie ist erheblich.Die X-INTEGRATE GmbH aus Köln ist IBM Premium-Partner undSpezialist für Business Integration Software auf Basis etablierterMethodik, offener Standards und IBM Middleware sowie Open SourcePlattformen.Pressekontakt:X-INTEGRATE GmbHIm Mediapark 5, 50670 KölnFabian Moh, Marketing ManagerTel.: +49 221 97343 551Mail: Fabian.Moh@timetoact.dewww.x-integrate.comOriginal-Content von: X-INTEGRATE GmbH, übermittelt durch news aktuell