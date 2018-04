Mathematik der erneuerbaren Energie

Erneuerbare Energien haben zwar durchaus das Potenzial, ganze Länder mit Strom zu versorgen, aber eines der größten Hindernisse ist die Schwankung in der Produktion. Die durch Wind, Wasser und Sonne gewonnene Energiemenge ist selten weit im Voraus kalkulierbar und so ist auch die Produktion niemals wirklich stetig. Forscher drehen jetzt an dieser Stellschraube.

Professor Steffen Rebennack vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.