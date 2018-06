Mit Mathe zum WM-Tippkönig / Mathedozent Bernd Giezek erklärt, wie man seine WM-Tippchancen bei privaten Wettrunden in letzter Minute noch erhöhen kann (FOTO)

Gießen (ots) -Mit der Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht für alleFußballfans das Großereignis des Jahres kurz vor der Tür. Je näherdie WM rückt, desto mehr private Tipprunden sammeln sich, um aufSiege, Platzierungen und Tore zu wetten. Wer sich dabei nicht nur aufseinen eigenen Sachverstand verlassen möchte, kann mit Hilfe vonWahrscheinlichkeitsrechnung die Chance auf die richtigen Tippserhöhen. Wie das geht, erklärt Statistik- und Mathematik-Dozent Prof.Dr. Bernd Giezek, geschäftsführender Gesellschafter der FirmaSpeedRepeat mit Sitz in Gießen.Giezek hat fünf Tipps entwickelt, mit denen sich die Siegchancenin jeder Tipprunde verbessern lassen: "Dazu habe ich die Ergebnissevergangener Weltmeisterschaften analysiert und darausWahrscheinlichkeiten für die kommende WM berechnet - zum Beispiel,wie der Gastgeber abschneiden wird oder wie viele Tore wahrscheinlichin den Vorrundenpartien fallen."Tipp 1: Tippen Sie auf die typischen ErgebnisseVon 48 Vorrundenspiele der WM 2014 endeten elf Spiele mit 2:1,also rund jedes vierte Spiel. Das entspricht also einerWahrscheinlichkeit von 25%. Rechnen wir noch ein 1:0 oder 0:0 hinzu,dann sind es über die Hälfte dieser Spiele mit diesen Ergebnissen,also 50%. Gerade gegen die sogenannten Exoten kann es auch zu mehrToren kommen, aber das sind echt Ausnahmen. Nur in drei von 48Vorrundenspielen gab es mehr als fünf Tore. Inbesondere in denFinalrunden werden torreiche Spiele noch unwahrscheinlicher. Genaudie Hälfte dieser insgesamt 16 Spiele endete mit 1:0 bzw. 2:1. VierSpiel endeten 1:0 und die weiteren vier Spiele endeten 2:1. Mehr alsdrei Tore fielen nur beim legendären 7:1 gegen Brasilien. Aber werhätte vor vier Jahren darauf Haus und Hof gewettet.Tipp 2: Schauen Sie auf die FIFA-WeltranglisteMannschaften, die in der FIFA-Weltrangliste auf den vorderenPlätzen stehen, sind in der Regel auch bei einer WM erfolgreicher alsdie Mannschaften auf den unteren Tabellenplätzen. Von den sechszehnMannschaften im Achtelfinale bei der WM 2014 kamen nur dreiMannschaften ins Achteifinale, die vorher nicht zu den Top-20-Teamsgehören. Algerien als 22., Costa Rica als 28. und als vermutlicheinzige größeren Überraschung Nigeria als 44.Tipp 3: GastgeberbonusAus statistischer Sicht sprach 2014 alles für Brasilien alsGastgeber. Bis 2014 hatte noch nie eine europäische Mannschaft inSüdamerika den Titel geholt. Während Brasilien, wie wir alle wissenausschied, kam der Nachbar Argentinien ins Finale und es brauchte 113Minuten und einen Mario Götze um diesen Bonus zu beenden. Bei der WM2010 war Gastgeber Südafrika klarer Außenseiter in seiner Gruppe undschied aber letztendlich unglücklich punktgleich (vier Punkte) mitMexiko als Gruppendritter aus. Dabei gewann Südafrika sogar denVizeweltmeister Frankreich das dritte Gruppenspiel mit 2:1; undwieder war es ein 2:1!Tipp 4: Confed-Cup Sieger.Der Sieg der deutschen Mannschaft im Confed-Cup ist fast ein Makelfür Deutschland. Noch nie hat ein Sieger des Confed-Cups dasdarauffolgende Turnier gewonnen, aber ...Tipp 5: Deutschland wird (doch wieder) WeltmeisterDeutschland führt die FIFA-Weltrangliste seit September 2017 anund ist der aktuelle Favorit der Buchmacher mit einerdurchschnittlichen Quote von 1:5,5. Nur Brasilien wird bei denBuchmachern ungefähr gleich hoch gehandelt. Seit 1930 hat keineMannschaft mehr Endspiele bei einer WM erreicht als Deutschland mitacht Teilnahmen. Es folgen Brasilen mit sieben, Italien, die nichtqualifiziert sind, mit sechs, Argentinien mit fünf und dieNiederländer mit drei Endspielen. Und auch dieses Jahr fahren ohneHolland zur WM. Nicht durch die schwarz-rot-goldene Brille desStatistikers sehen die Zahlen für Deutschland sehr gut aus.Pressekontakt:Bernd GiezekTelefon: 06403-963700 / 0177-7974620bernd@SpeedRepeat.deOriginal-Content von: SpeedRepeat GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell