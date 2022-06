Mathe und Technik: Bildungsministerin kündigt 45-Millionen-Plan an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will 45 Millionen Euro in bessere Bildungsangebote in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik und Technik (kurz: Mint) investieren. "Die Mint-Fachkräftelücke gefährdet Deutschlands Wohlstand und Innovationsfähigkeit", sagte die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). Auch brauche es Fachkräfte in den Bereichen, um Herausforderungen wie den Klimawandel zu bewältigen.

Der Aktionsplan zielt nach Angaben der Ministerin darauf ab, die schulische und außerschulische Bildung enger zu vernetzen. Qualitativ hochwertige Lernangebote soll es zudem auch schon in Kitas, Hort und Grundschule geben. Außerdem müsse auch die Unterstützung der Eltern gewonnen werden, um Jugendliche und junge Erwachsene für eine Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen zu begeistern.

Stark-Watzinger will sich an diesem Mittwoch beim 10. Nationalen Mint-Gipfel in Berlin äußern. Die Veranstaltung dreht sich unter anderem um die Frage, wie künftig mehr junge Menschen für Berufe in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik und Technik gewonnen werden können.