Mathe-Nachhilfe in München 35 Prozent teurer als in Dortmund (FOTO)

München (ots) -- Nachhilfelehrer für Mathematik mit Abstand am häufigsten gesucht- Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher die passende NachhilfeIn einigen Bundesländern sind die Sommerferien bereits gestartet,in anderen stehen sie kurz bevor. Damit es im kommenden Schuljahr mitden Noten aufwärtsgeht, suchen in den Ferien viele Schüler und Elternnach geeigneten Nachhilfelehrern.Eine Nachhilfestunde (45 Minuten) für Mathematik ist im Vergleichder zehn größten deutschen Städte in Dortmund am günstigsten. FürEinzelunterricht zahlen Eltern hier durchschnittlich 15,77 Euro.Dagegen ist die Mathe-Nachhilfe in München vergleichsweise teuer. Mit21,35 Euro pro Schulstunde zahlen die Bayern rund 35 Prozent mehr. ImDurchschnitt über alle Anfragen verlangen Lehrer 18,92 Euro proNachhilfestunde.*"Nachhilfelehrer können den schulischen Stoff meist neutraler undsomit besser vermitteln als die eigenen Eltern", sagt Felix Vögtle,Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Wenn Nachhilfelehrer und Schülerregelmäßig gemeinsam lernen, können sich schnell Erfolge einstellen."Mathe-Nachhilfe am häufigsten nachgefragt, Deutsch und EnglischdahinterEine Betrachtung aller Nachhilfeanfragen über CHECK24 Profiszeigt, dass Schüler vor allem in Mathe Nachhilfe benötigen. Gut dieHälfte aller Suchanfragen entfallen auf dieses Fach. Erst mit großemAbstand folgen Deutsch (15 Prozent) und Englisch (13 Prozent).Nachhilfe, DJs oder Handwerker: Mit CHECK24 Profis den passendenDienstleister findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister. DasAngebot reicht von Nachhilfe über DJs, Fotografen, Handwerker undUmzugsunternehmen bis hin zu PC- und Technikspezialisten. Nach einpaar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können die fürsie beste Wahl treffen.*Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2018 und Juni 2019 überCHECK24 Profis eingeholte Angebote für Mathe-NachhilfeÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell