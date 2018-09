Math 42-Gründer planen Entwicklung einer besseren Suchmaschine als Google

Hamburg (ots) - Berlin, 4. September 2018 - Die Gründer desLernprogramms Math 42 haben wenige Monate nach dem millionenschwerenVerkauf ihrer App ein neues Projekt angeschoben. Die Brüder Maxim undRaphael und ihr Vater Thomas Nitsche planen eine neuartigeSuchmaschine, die jede Art von Dokumenten versteht, analysiert undauffindbar macht und besser als herkömmliche Programme wie Googlefunktionieren soll. Gegenüber dem heute erstmals erschienenen Magazin"Die Höhle der Löwen" sagte Thomas Nitsche: "Wir denken immer noch,wir hätten Suchen und Analysen im Griff. Doch das stimmt schon langenicht mehr. Bei unserer Suchmaschine kommen fünf bis zehnInnovationen zusammen, die kein anderer beherrscht. Auch Googlenicht."Die Nitsches sind eine Mathematiker- und Tüftler-Familie, die vorknapp einem Jahr ihren ersten großen Durchbruch gefeiert hat. ImOktober 2017 verkauften sie ihr Lernprogramm Math 42 für 20 MillionenEuro an den börsennotierten US-Bildungskonzern Chegg. Die Idee zu derAnwendung, die auf dem Mobil-Telefon sämtliche Mathematik-AufgabenSchritt für Schritt detailliert erklärt, hatte Maxim Nitsche vor achtJahren. Der damals 14-Jährige und sein 13-jähriger Bruder Raphaeltüftelten mit Hilfe ihres Vaters, einem erfahrenen Mathematiker undSoftware-Entwickler, an dem Programm und brachten es 2013 auf denMarkt. Im Herbst 2015 präsentierten sie ihr Unternehmen bei derTV-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Dort forderten sie eineInvestitionssumme in damaliger Rekordhöhe von zwei Millionen Euro für20 Prozent an ihrem Unternehmen. Der Deal kam nicht zustande, aberder Auftritt vor 2,4 Millionen Zuschauern brachte den Gründern damalsenorme Aufmerksamkeit bei Nutzern und Investoren.Schon mit Math 42 hatte die Familie Nitsche offenbar ein komplexesProblem gelöst, an dem zuvor große Konzern wie Microsoft gescheitertwaren. Mit ihrem neuen Projekt nehmen sich die drei etwas nochgrößeres vor, das laut Thomas Nitsche "signifikant, um Potenzenweitreichender ist als das, was wir bislang gemacht haben". DieNitsche's arbeiten dafür mit einer Technologie, die Natural LanguageProcessing (NLP) heißt, die zur direkten Kommunikation zwischenMensch und Computer dient. Präzisere Suchmaschinen werden invielfältigen Bereichen gebraucht, etwa bei Juristen, die Tonnen anAktenordnern und Megabytes an elektronischen Daten verarbeitenmüssen."Texte richtig zu verstehen, ist etwas, was sich der künstlichenIntelligenz, so wie wir sie kennen, weitestgehend entzieht", sagtThomas Nitsche. "Das ist unendlich kompliziert und nicht im Ansatzgelöst." Das Dreier-Gespann aus Berlin hat nach eigenen Angaben eineMethode gefunden, um solche Suchen in jeder Sprache von Deutsch,Englisch und Russisch bis hin zu Chinesisch, Arabisch, Hebräisch oderKoreanisch zu bewältigen. Dafür werde laut Maxim Nitsche gerade "eincooles, begabtes, neues Team" aufgebaut, das dieses Projektvorantreibt. Er, sein Bruder und zu einem gewissen Teil auch seinVater stehen noch beim US-Konzern Chegg unter Vertrag für dieIntegration von Math 42.Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Die Höhle der Löwen',Telefon: 030/220 74-5114E-Mail: zepelin.jenny@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Die Höhle der Löwen, übermittelt durch news aktuell