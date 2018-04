Materialise erhält als erstes Unternehmen die FDA-Zulassung für 3D-gedruckte anatomische Modelle zu diagnostischen Zwecken

Leuven, Belgien / Gilching bei München (ots) - FDA-Zulassungfördert die Einrichtung weiterer klinischer 3D-DrucklaboreMaterialise ist das erste Unternehmen weltweit, das die Zulassungdurch die FDA für Software zum 3D-Druck von anatomischen Modellen zudiagnostischen Zwecken erhält. Führende Kliniken setzen vermehrt aufhauseigenen 3D-Druck, da sie den Mehrwert für personalisiertePatientenversorgung erkennen. Materialise verfügt über fast dreiJahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Lösungen, dieForschern, Ingenieuren, Entwicklern und Ärzten dabei unterstützen,bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erzielen.Erstellung von druckfähigen Dateien für patientenspezifischeanatomische Modelle zu diagnostischen Zwecken dient, einMedizinprodukt der Klasse II ist und einer behördlichen Freigabebedarf. Materialise ist das erste Unternehmen, das eine Softwareanbietet, die diesen Vorschriften entspricht und die zusammen miteinem kompatiblen 3D-Drucker in Kliniken in den USA eingesetzt werdenkann. Die Materialise Software Mimics inPrint wird für diepräoperative Planung und die Herstellung physischer Modelle zudiagnostischen Zwecken eingesetzt. Zudem optimiert sie dasPatientenmanagement, die OP-Planung, die Behandlung und dieKommunikation zwischen Ärzten.Frank J. Rybicki, MD, PhD und Chief of Medical Imaging am OttawaHospital sagt: "Die Zulassung nach 510k ist ein wesentlicherBestandteil, um Qualität und Sicherheit bei der Erstellung vonanatomischen Modellen in Kliniken zu gewährleisten. DieserMeilenstein für Materialise dient als Maßstab für die klinischeUmsetzung des 3D-Drucks für Ärzte, die 3D-Modelle am Point-of-Careerstellen".Durch die FDA-Zulassung wird die Einrichtung von klinikinternen3D-Drucklaboren in Kliniken unterstützt. Anatomische Modelle helfenChirurgen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Operationengenau zu planen. Sie werden auch dazu eingesetzt, die Aufklärung undKommunikation zwischen multidisziplinären Teams und mit dem Patientenzu verbessern. Kliniken erkennen den Mehrwert, den der 3D-Druck fürdie personalisierte Patientenversorgung und Behandlungs-möglichkeitenbietet. Infolgedessen haben immer mehr Kliniken in den USA 3D-Druckin ihre medizinische Versorgung integriert und investieren inklinikinterne 3D-Drucklabore. Von den laut US News und World Report20 führenden Kliniken in den USA haben 16 Kliniken eine medizinische3D-Druckstrategie mit Materialise Mimics-Technologie implementiert."Materialise verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in derEntwicklung zertifizierter medizinischer Lösungen für eine bessereund gesündere Welt", so Wilfried Vancraen, CEO von Materialise. "DieFDA-Zulassung für unsere Mimics inPrint Software wird zur Einführungvon 3D-Planung und -Druck in US-Kliniken sowie zur Schaffung vonklinikinternen 3D-Drucklaboren beitragen."Über Materialise MedicalMaterialise Medical, Pionier im Bereich medizinischerApplikationen im 3D-Druck, unterstützt Forscher, Ingenieure undklinische Anwender darin, innovative patientenspezifischeBehandlungsmethoden zu entwickeln, die das Leben von Patientenverbessern und retten. Die offene und flexible Plattform "MaterialiseMimics" umfasst ein breites Spektrum an Services undSoftwarelösungen. Als Basis für den zertifizierten medizinischen3D-Druck, sowohl im klinischen als auch im Forschungsumfeld, bietetdie Plattform Softwaretools für die virtuelle Planung und ermöglicht3D-gedruckte anatomische Modelle, patientenspezifische chirurgischeSchablonen sowie Implantate. Weitere Informationen finden Sie unter:materialise.com/medicalPressekontakt:Anna FischerMarketing & Communications Manager MedicalTelefon: +49 8105 77859 40E-Mail: anna.fischer@materialise.deTwitter: @MaterialiseNVBesuchen Sie: www.materialise.deOriginal-Content von: Materialise GmbH, übermittelt durch news aktuell