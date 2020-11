Matador Resources Aktie: Insidertransaktion gesichtet!

Die Aktien von Matador Resources Inc (NYSE:MTDR) stiegen gegenüber dem vorherigen Schlusskurs um 7%. Aus einem am Mittwoch, den 18. November bei der SEC eingereichten Formular 4 ging hervor, dass Ehrman Monika U 1.123 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 8,93 Dollar gekauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an Matador Resources Inc. auf 22.680 Aktien.

