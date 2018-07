Matachewan Mines: So schnell kann es gehen

In unserer neuen Analyse nehmen wir Matachewan Mines unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Matachewan Mines-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 0,2 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Matachewan Mines entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 98,57. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Matachewan Mines zahlt die Börse 98,57 Euro. Dies sind 46 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metals & Mining" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 67,48. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

