Masters of Dance: Rebecca Mir und Thore Schölermann moderieren (FOTO)

Unterföhring (ots) -Rebecca Mir (26) und Thore Schölermann (33, "The Voice ofGermany") moderieren die neue ProSieben-Tanzshow. Schölermann:"'Masters of Dance' ist eine Mischung aus 'The Voice of Germany' und'Got to Dance' mit so abgefahrenen Tänzern, wie man sie noch niegesehen hat." Masters of Dance, ab Donnerstag 20:15 auf ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell