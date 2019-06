Masterplan Stadtnatur: Stadtgrün endlich im Fokus der Bundesregierung - BdB schätzt Investitionsbedarf auf mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) begrüßt den heutigenBeschluss des Bundeskabinetts, mit dem Masterplan Stadtnatur dasStadtgrün zu stärken. Er fordert aber auch, den Ausbau mit massivenInvestitionen voranzutreiben."Der Kabinettsbeschluss ist ein starkes Signal für lebenswerteStädte. Denn ein leistungsfähiges Stadtgrün ist der Schlüssel dafür",so der Hauptgeschäftsführer des BdB, Markus Guhl.Viel zu häufig werde im Industrieland Deutschland nur antechnische Lösungen gedacht, wenn es um die Beherrschung desKlimawandels gehe. Dabei seien Pflanzen, vor allem Bäume, einwichtiger CO2-Speicher, Feinstaubfilter und eine natürlicheKlimaanlage im Stadtraum. "Grüne Städte sind im Sommer kühler alsBetonwüsten. Gerade Hitzesommer können so für die Bevölkerungerträglicher sein. Hitzebedingte Tode nehmen ab", so Guhl weiter."Wichtig ist, dass die öffentliche Hand endlich mehr Geld in dieHand nimmt und in die Grüne Infrastruktur massiv investiert. Dennhier ist, wie auf vielen anderen Feldern der Infrastruktur großerNachholbedarf. Wir schätzen den Bedarf für Pflanzung und Pflege inden nächsten Jahren auf mehr als 2 Milliarde Euro", so Guhl.Die deutschen Baumschulen als wichtiger Teil der deutschenUmweltwirtschaft beschäftigten sich seit Jahren mit den Folgen desKlimawandels. "Unsere Unternehmen forschen daran, wie die grüneInfrastruktur für den Stadtraum des Klimawandels fit gemacht werdenkann. Dazu gehören neue Baumsorten und Arten, die durch die Züchtungund durch die Sichtung in anderen Ländern identifiziert werden. DieAuswahl der Bäume am jeweiligen Standort ist entscheidend dafür, dasssie ihre Funktion für Natur und Mensch erfüllen können." DasSortiment an Gehölzen sei nahezu für jede Verwendung geeignet. "Obals Straßenbaum oder im Park, als Klettergehölz an Fassaden oder inder Dachbegrünung. Überall können sie eingesetzt werden", erläutertGuhl.Pressekontakt:Kerstin KuchmetzkiReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell