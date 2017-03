Berlin (ots) - Zu der heutigen Einigung von Bund und Ländern übereinen "Masterplan Medizinstudium 2020" erklärtBundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery: "Werden Ärztemangel bekämpfen will, muss bereits im Medizinstudiumansetzen. Deshalb ist es gut, dass die Reform des Medizinstudiums mitder heutigen Einigung endlich in Angriff genommen werden kann. DieÄrzteschaft hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv in dieBeratungen zu dem Masterplan eingebracht. Viele ihrer Forderungen,wie veränderte Auswahlverfahren, Stärkung der kommunikativenKompetenz sowie mehr Praxisorientierung des Studiums, wurden von derPolitik aufgegriffen.Enttäuschend ist jedoch, dass sich Bund und Länder nicht über eineklare und langfristige Finanzierungsvereinbarung einigen konnten.Offenbar auf Betreiben der Länder wurde die vollständige Umsetzungdes Masterplans unter Haushaltsvorbehalt gestellt. Dadurch fehlenklare Vorgaben für wichtige Bereiche. Eine Entscheidung über diedringend erforderliche Erhöhung der Studienplatzkapazitäten haben dieVerhandlungspartner auf unbestimmte Zeit vertagt. Auch bei derbundesweiten Etablierung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin bleibtder Masterplan vage und sieht lediglich eine Soll-Bestimmung vor.Bloße Absichtserklärungen bringen uns jedoch nicht weiter. Hier mussdringend nachgeschärft werden.Wir werden uns in die konkrete Umsetzung des Masterplanseinbringen. Gleiches erwarten wir von den Ländern. Statt aufKostenschätzungen einer Expertenkommission zu warten, müssen siejetzt ihrer Verantwortung für die ärztliche Nachwuchsförderunggerecht werden und die nötigen Mittel bereitstellen. AllenBeteiligten sollte klar sein: Wer die Ausbildung der Medizinerändert, muss etwa 15 Jahre warten, bis die Ergebnisse in derPatientenversorgung ankommen. So lange dauern Studium undFacharztausbildung. Wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden."Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell