Mastercard zielt mit Übernahme auf Schwellenländer ab

Anfang des Monats schloss Mastercard (WKN:A0F602) die Übernahme von Oltio, einem Startup-Unternehmen für mobile Zahlungen, für einen nicht bekannt gegebenen Betrag ab. Oltio ist seit 2014 Partner von Mastercard und ermöglicht die Authentifizierung auf der MasterPass-Plattform in Südafrika. Diese Technologie erlaubt es den Nutzern heute, ihre MasterPass-Käufe von einem mobilen Gerät aus mit der Bank-PIN zu authentifizieren. Das südafrikanische Unternehmen Oltio ist auf Sicherheits- und Authentifizierungslösungen für mobile Zahlungen spezialisiert.

Der Präsident von Mastercard Südafrika, Mark Elliott, sagte in einer Pressemitteilung: „Zu viele Verbraucher und Händler in der MEA-Region [Naher Osten-Afrika] stecken in einer Geldwirtschaft fest, die für sie nicht funktioniert. Indem wir unser gemeinsames Know-how, unsere Technologien und unsere Reichweite kombinieren, können wir die Kluft zwischen den Kassenwirtschaften der Region und der digitalen Zukunft überbrücken und die Vorteile des digitalen Zahlungsverkehrs für mehr Menschen und Unternehmen nutzbar machen.“

Mit dieser Übernahme werden potenziell zwei wichtige Kontrollkästchen für Mastercard abgehakt: (1) das Wachstum in den Schwellenländern und (2) die Mobile-Payment-Fähigkeiten.

Warum Mobiltelefone der Schlüssel für Schwellenländer sind

Mastercard ist davon überzeugt, dass die Schwellenländer der Schlüssel für das zukünftige Wachstum sind, da viele dieser Volkswirtschaften überwiegend auf Bargeld angewiesen sind, um Finanztransaktionen zu ermöglichen. Um an das Geld in diesen Ländern zu kommen, könnte der mobile Bereich notwendig sein, da die Telekom-Infrastruktur, die für die Hardware-Zahlungsterminals an jedem Point-of-Sale benötigt wird, in diesen Ländern nicht vorhanden ist. Zudem ist diese Hardware für die Händler in Schwellenländern oft zu teuer. Mobile Zahlungslösungen können diese beiden Probleme jedoch umgehen.

Eine mobile Lösung, die immer häufiger zum Einsatz kommt, sind QR-Codes, diese Schwarz-Weiß-Matrixbilder. Auf dem Investorentag des Unternehmens im vergangenen Oktober sprach CEO Ajay Banga über QR-Codes und die Wichtigkeit, lokalisierte Lösungen für jeden Markt zu finden, den das Unternehmen bedient:

Warum ist der QR-Code so wichtig? Er ist wirklich wichtig, weil er die Akzeptanz in einem sehr differenzierten Kostenbereich auf eine völlig neue Gruppe von Händlern ausdehnt, die traditionell aus verschiedenen Gründen nicht am elektronischen Zahlungsverkehr teilgenommen haben, darunter auch die Kosten der Akzeptanz. Das verändert diese Dynamik auf eine ganz andere Art und Weise. Ein weiterer Bereich war die Infrastruktur. Wenn Sie in einem Land leben, in dem die Telefonleitungen nicht sehr gut funktionieren, sind Terminals nicht die Antwort auf die Zukunft der Menschheit… Wir versuchen nicht, amerikanische Lösungen für jedes Land zu bieten. Wir versuchen, Lösungen zu finden, die für die Umstände oder das, was für diese Regierung, für diese Unternehmen, für diese Banken, für diese Händler und für diese Verbraucher wichtig ist, sinnvoll sind.



QR-Codes sind eine perfekte mobile Lösung, da sie nur von den Anbietern verlangen, dass sie ein Smartphone besitzen, um elektronische Zahlungen zu akzeptieren. Es wird kein Dongle oder andere teure Hardware benötigt. Ein Anbieter kann eine App herunterladen und fast sofort damit anfangen, Zahlungen zu akzeptieren. Diese Art von Technologie ist entscheidend, um die Akzeptanz der Händler in den Schwellenländern zu erhöhen.

Die Zukunft von mobilen Zahlungen

Auf der jüngsten Investorenkonferenz sagte CFO Martina Hund-Mejean, dass mobile Zahlungen in Schwellenländern weniger Hürden zu überwinden hätten als in den USA. Hund-Mejean sagte, dass die Änderung von Verbrauchergewohnheiten sich als besonders schwierig in den Märkten erwiesen erwiesen hat, in denen Zahlungen funktionieren. Sie fügte jedoch hinzu, das mobile Zahlungen kommen – es ist nur eine Frage der Zeit. Zum Beweis wies sie die Zuhörer einfach darauf hin, ihre Kinder zu beobachten und zu beobachten, wie sie mit ihren Telefonen interagieren.

Die aufstrebenden Märkte haben diese Konsumgewohnheiten nicht in der Kultur verankert und haben sich damit als fruchtbarer Boden für mobile Zahlungen erwiesen. Letztendlich, so Hund-Mejean, ist Mastercard technologieagnostisch. Das Unternehmen kümmert sich nicht darum, ob Menschen Plastik, Handy oder andere Zahlungsmittel verwenden, solange es an diese 16-stellige Kontonummer gebunden ist.

Eine „unbezahlbare“ Übernahme

Natürlich wird mobiles Zahlen nie funktionieren, wenn Banken nicht in der Lage sind, die Identität der Nutzer zu authentifizieren, und genau hier kommt Oltio ins Spiel. Mastercard arbeitet seit vier Jahren mit Oltio zusammen und weiß daher genau, welchen Wert das Fintech-Startup für den mobilen Zahlungsverkehr und die Integration in die afrikanischen Märkte hat. Es bleibt unklar, ob Mastercards Pläne für Oltio auch Gebiete außerhalb Afrikas umfassen.

Vorerst bietet der Kontinent genügend eigene Chancen und Herausforderungen für das Wachstum des Zahlungsverkehrs. Anlässlich der Präsentation des Unternehmens am Investorentag sagte Banga während der Diskussion über die finanziellen Eingliederungsbemühungen, die Mastercard in verschiedenen afrikanischen Ländern unternimmt, dass diese Bemühungen „der Kern und die Grundlage dafür sind, wie unsere Marke und unsere Mitarbeiter, unsere Technologie und unsere Daten in Ländern auf der ganzen Welt interagieren“.

Interessant für die Investoren ist dabei, dass die überwiegende Mehrheit der weltweiten Transaktionen nach wie vor mit Bargeld und nicht mit elektronischen Zahlungen abgewickelt wird. Laut Banga machen Bargeldtransaktionen immer noch mehr als 80 % des weltweiten Gesamtvolumens aus. Dies gibt Mastercard reichlich Gelegenheit, das Zahlungsverkehrsgeschäft des Unternehmens außerhalb der Grenzen der USA auszuweiten, und wenn man sich den letzten Schritt des Unternehmens anschaut, scheint das Unternehmen entschlossen, genau das zu tun.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Mastercard.

Dieser Artikel wurde von Matthew Cochrane auf Englisch verfasst und am 12.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.