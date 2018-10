Mastercard steigert Quartalsgewinn um ein Drittel

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

PURCHASE (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsboom in den USA und die Konsumfreude der Verbraucher haben Mastercard im Sommer einen Gewinnsprung beschert.



Der Überschuss stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um knapp ein Drittel auf 1,9 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro), wie der US-Kreditkartenriese am Dienstag mitteilte. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Experten klar übertroffen. Die Aktie legte vorbörslich zunächst um mehr als 2 Prozent zu.