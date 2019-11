Mastercard Index of Women Entrepreneurs: USA, Neuseeland, Kanada und Israel sind die besten Länder für Unternehmerinnen, Deutschland fällt deutlich zurück (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Frankfurt/Main (ots) - Mastercard hat heute die dritte Ausgabe des MastercardIndex of Women Entrepreneurs (MIWE) vorgestellt, der die Fortschritte undLeistungen von Unternehmerinnen und Geschäftsinhaberinnen in 58 Ländern undRegionen auf der ganzen Welt dokumentiert. Die Ergebnisse bestätigten, dassweibliches Unternehmertum besonders in einkommensstarken und entwickeltenVolkswirtschaften wie den USA, Neuseeland, Kanada, Australien, Irland, derSchweiz und in Singapur floriert, wo der Grad der Voreingenommenheit gegenüberweiblichen Unternehmerinnen niedrig, der Zugang zu Bildung und finanziellenDienstleistungen hoch und die unternehmerischen Rahmenbedingungen gut sind.Deutschland verlor im Ranking im Vergleich zum Vorjahr sechs Plätze und fiel vom23. auf den 29. Platz zurück.Von den 20 führenden Märkten im Index sind 80 Prozent einkommensstarkeVolkswirtschaften, angetrieben von fördernden Rahmenbedingungen fürGründerinnen. Auf den ersten Plätzen sind die Vereinigten Staaten, die zumersten Mal das Ranking anführen, und Neuseeland, das auf dem zweiten Platz knappdahinter blieb.MIWE Index: Die Märkte mit den besten Rahmenbedingungen für Unternehmerinnensind:1. Vereinigte Staaten - 70,32. Neuseeland - 70,23. Kanada - 69,04. Israel - 68,45. Irland - 67,76. Taiwan - 66,27. Schweiz - 65,88. Singapur - 65,69. Großbritannien - 65,610. Polen - 65,1...12. Frankreich - 64,8...16. Spanien - 64,517. Dänemark - 64,318. Portugal - 64,2...25. Schweden - 62,0...27. Belgien - 61,9...29. Deutschland - 60,9Für die Gründung eines Unternehmens nehmen in Deutschland vergleichsweise wenigeFrauen Kredite auf (1,5 Prozent weiblich, 4,4 Prozent männlich). Auch dieTendenz der Frauen, Geld für geschäftliche Zwecke zur Seite zu legen, ist imVergleich zu Männern gering (4,4 Prozent Frauen gegenüber 12,1 Prozent Männer).Deutsche Frauen tendieren zudem deutlich seltener dazu, unternehmerisch tätig zuwerden als deutsche Männer: Gründerinnen machen nur 3,3 Prozent dererwerbsfähigen Bevölkerung aus (stehen kurz vor der Gründung eines Unternehmensoder haben vor maximal dreieinhalb Jahren gegründet), bei Männern sind es 6,6Prozent.Dies ist enttäuschend, da der Markt laut der Studie sehr günstigeunternehmerische Rahmenbedingungen bietet, wie zum Beispiel eine hoheErleichterung der Geschäftstätigkeit (Score 78,9, Rang 15), gute Governance(Score 89,2, Rang 7) und eine gute Unterstützung für kleine Unternehmen (Score69,1, Rang 10). Die Untersuchung des Global Entrepreneurship Monitors ergab,dass eine der Haupteinschränkungen darin besteht, dass Deutschland von einerVielzahl mittelständischer Unternehmen geprägt ist, die tendenziell starkefamiliäre Bindungen haben. Diese Unternehmen schneiden sowohl lokal als auchinternational relativ gut ab, was es neuen, kleinen Unternehmern erschwert,effektiv im Wettbewerb zu bestehen. Dies kann die Gründungsrate von Unternehmenbeeinträchtigen. Weitere Hürden sind laut des Reports:- Geringe unternehmerische Absichten im Vergleich zu regionalen Wettbewerbern:Nur 5,8 Prozent der Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren in Deutschlandsind latente Unternehmer und wollen in den nächsten drei Jahren ein Unternehmengründen.- Niedrige Wahrnehmungsrate der Fähigkeiten: Nur 38,3 Prozent der Bevölkerung imerwerbsfähigen Alter glauben, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten undFachkenntnisse verfügen, um ein Unternehmen zu gründen (der regionaleDurchschnitt liegt bei 44,3 Prozent).- Schlechte kulturelle und soziale Wahrnehmung des Unternehmertums (Score 48,0,Rang 45)."Unternehmen, die von Frauen geführt und in deren Besitz sind, sind starkeKatalysatoren für das Wirtschaftswachstum und verbessern das Leben aller. Mitdieser Studie beleuchten wir die Unterrepräsentierten, denn auch heute nochhalten Ungleichheit und Ausgrenzung Frauen zurück. Bei Mastercard glauben wir,dass gute Ideen von überall herkommen. Jetzt ist es an der Zeit, dassRegierungen und Organisationen gemeinsam daran arbeiten, Frauen alsUnternehmerinnen zu unterstützen, indem sie die geschlechtsspezifischeVoreingenommenheit beseitigen und einen besseren Zugang zu Bildung undfinanziellen Services gewährleisten", sagt Ann Cairns, Executive Vice Chairman,Mastercard.Von den 58 untersuchten Märkten haben sich acht im Vergleich zum letzten Jahr ummehr als fünf Plätze verbessert. Dazu gehören Frankreich (+22 Plätze), wo einenahezu verdoppelte unternehmerische Erwerbsquote von Frauen zu verzeichnen ist,gefolgt von Indonesien (+13), Costa Rica (+11), Taiwan (+9), Irland (+7),Russland (+6), Thailand (+5) und Ghana (+5).Der Index deutet auch darauf hin, dass die Chancen für Unternehmertum nichtunbedingt vom Wohlstand und der Entwicklung einer Gesellschaft abhängen. Ländermit weniger günstigen Rahmenbedingungen wie Uganda, Ghana und Botswana rangierenbei den Beteiligungsquoten von Frauenunternehmen unter den ersten drei Ländernim Vergleich zu den stärker entwickelten. Frauen auf diesen Märkten gelten als"notwendigkeitsgetriebene" Unternehmerinnen, die um ihr Überleben kämpfen müssenund denen es an finanziellem Kapital und Zugang zu unterstützendenDienstleistungen mangelt.Anteil von Unternehmerinnen in Prozent im Vergleich zur Gesamtheit allerGeschäftseigentümer - Top-10-Märkte:1. Uganda - 38,2%2. Ghana - 37,9%3. Botswana - 36,0%4. USA - 35,1%5. Neuseeland - 31,8%6. Russland - 31,2%7. Malawi - 31,1%8. Australien - 30,9%9. Angola - 30,3%10. Portugal - 30,2%Weitere wichtige Erkenntnisse des MIWE sind:- Es ist ermutigend festzustellen, dass Frauen in Bezug aufunternehmerische Tätigkeiten in sieben Märkten eineGeschlechterparität mit Männern erreicht haben, nämlich in Ecuador,Indonesien, Philippinen, Vietnam, Ghana, Nigeria und Uganda.Verbesserungen in Angola, Malawi, Costa Rica, Thailand, denVereinigten Arabischen Emiraten und Taiwan trugen ebenfalls dazu bei,die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu verringern.- Die Ergebnisse zeigen auch die Fähigkeit von Frauen, alsUnternehmerinnen erfolgreich zu sein und Chancen zu nutzen, auch wenndie kulturellen und sozialen Bedingungen nicht optimal sind. Dieszeigt sich in Spanien, Brasilien, Uruguay und Ungarn, wo dieEigentumsquote von Frauen und die unternehmerische Tendenz trotzmangelnder kultureller Akzeptanz hoch sind. Laut der Weltbank haben45 Prozent der Volkswirtschaften weltweit Gesetze, die dieEntscheidung von Frauen, sich dem Arbeitsmarkt anzuschließen und dortzu bleiben, einschränken.- Die Ergebnisse zeigen, dass es erhebliche intraregionaleUnterschiede gibt, insbesondere im Nahen Osten sowie in Afrika und imasiatisch-pazifischen Raum. Während Länder wie Uganda, Ghana,Botswana, Malawi und Angola bei der Beteiligung von Frauen anUnternehmen überdurchschnittlich gut abschneiden, hinken regionaleKonkurrenten in Saudi-Arabien, Ägypten, dem Iran, Algerien, denVereinigten Arabischen Emiraten, Tunesien und Äthiopien mit einerFrauenbeteiligung von 15 Prozent und darunter hinterher. Diese Märkteweisen in der Regel sehr schlechte Werte für alle drei Komponentenauf: einen hohen Grad an Voreingenommenheit gegenüber weiblichenUnternehmerinnen, geringen Zugang zu Finanzdienstleistungen undBildungsprogrammen und wenig Unterstützung von Unternehmertum. AuchNeuseeland, Australien und Vietnam übertreffen regionale Konkurrentenwie Bangladesch, Indien, Malaysia, Südkorea und Japan in Bezug aufden Anteil an Unternehmerinnen.Mastercard beleuchtet nicht nur den Fortschritt von Unternehmerinnen aufglobaler Ebene, sondern engagiert sich auch für die Gestaltung einer besserenWelt für Frauen, die neue Möglichkeiten für alle schafft. In den USA fördertMastercard Unternehmer durch Programme wie Start Path und stärkt kleineGeschäftsinhaber in Partnerschaft mit Create & Cultivate. In Afrika undSüdostasien fördert Mastercard über Plattformen wie Jaza Duka und das MastercardFarmer Network frauengeführte Unternehmen mit Zugang zu Mikrokrediten und neuendigitalen Marktplätzen. Darüber hinaus bietet das Mastercard Center forInclusive Growth philanthropische Unterstützung, um die Ausbildung inFinanzkompetenz und den Zugang zu lebenswichtigen Werkzeugen undDienstleistungen für Unternehmerinnen in unterversorgten Märkten zu ermöglichen.MethodikDer Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 ist der dritte Report, der dieFortschritte und Leistungen von Unternehmerinnen in 58 Gesellschaften weltweitdokumentiert. Der Index basiert auf öffentlich zugänglichen Dateninternationaler Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation, derUNESCO und dem Global Entrepreneurship Monitor und repräsentiert fast 80 Prozentder weiblichen Erwerbsbevölkerung der Welt. Untersucht werden die 58 Länder undRegionen auf drei Ebenen: (i) Grad der Voreingenommenheit gegenüber weiblichenUnternehmerinnen, (ii) Zugang zu Finanzdienstleistungen und Bildungsprogrammenfür Frauen und (iii) die Unterstützung von (weiblichem) Unternehmertum. DieErgebnisse geben auch Aufschluss darüber, welche Faktoren und Bedingungen amgünstigsten sind, um die geschlechterspezifische Kluft zwischen Unternehmerinnenund Unternehmern zu verringern. Gleichzeitig zeigt der Report auf, welcheUrsachen Frauen als Unternehmerinnen immer noch hemmen und behindern.Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen imZahlungsverkehr. Unser globales Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindetKartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländernund Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer undeffizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie fürUnternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Pressekontakt:
Juliane Schmitz-Engels
Head of Communications Germany and Switzerland
Juliane.Schmitz-Engels@mastercard.com