Mastercard: Die Bären kennen keine Gnade

Bei der Mastercard-Aktie geht es in dieser Woche ordentlich zur Sache. Die Bären kennen kein Erbarmen und schicken die Aktie immer weiter in die Tiefe. Was nach dem Allzeithoch vom 28. August bei 367,25 US-Dollar zunächst als Korrektur begonnen hat, wandelt sich in zwischen zu einem neuen Abwärtsimpuls.

Die aktuelle Abwärtswelle startete nach dem Hoch vom 12. Oktober bei 355,00



