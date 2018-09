Mastercard-Aktie: Was verrät uns die Charttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Die Mastercard-Aktie steigt wieder kräftig an, ein Ende der Rallyse scheint noch nicht in Sicht zu sein oder doch? So liegt das Jahrestief von vor fast einem Jahr bei etwas über 130 Euro und das Jahreshoch nun bei fast 220 Euro. Der Kurs verläuft in einem Aufwärtstrend, welcher hin und wieder von einem kurzfristigen Seitwärtstrend unterbrochen wird. Die gleitenden Durchschnitte haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.