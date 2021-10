Mastercard-Aktie: Was bringt die Bakkt Holdings Partnerschaft ?

Kryptowährungen wie Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) rasen auf eine breite Akzeptanz zu, und die jüngste Partnerschaft zwischen Mastercard Inc (NYSE:MA) und Bakkt Holdings Inc (NYSE:BKKT) könnte ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.

Die Partnerschaft zwischen Mastercard und Bakkt ist vielschichtig und umfasst Händler und Verbraucher.

Während Händler, Banken und Fintechs es einfacher finden werden, Kryptowährungslösungen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung