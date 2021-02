Mastercard Aktie: Mastercard erweitert Cryptocurrency-Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Mastercard Inc. (NYSE:MA) sagte am Mittwoch, dass es plant, sein Kryptowährungsprogramm zu erweitern, und zitierte das weltweite Interesse von Verbrauchern und Händlern an digitalen Token. Der Schritt ermöglicht es Inhabern von Zahlungskarten, mehrere traditionelle Währungen und einige Kryptowährungen zu kaufen, zu halten und zu tauschen. Verbraucher wären in der Lage, ihre Kryptowährung in Fiatgeld umzuwandeln, das sie ausgeben können. "Währung wird ...



