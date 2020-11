Mastercard Aktie: Je mehr, desto besser?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Wir sind schon drin – in dem Zeitraum, der bei Mastercard „Traditional Holiday Period“ genannt wird. Es geht da im Grunde bereits um das Weihnachtsgeschäft, denn die „Traditional Holiday Period“ geht bei Mastercard vom 1. November bis zum 24. Dezember. Das ist der Zeitraum, in dem zumindest in den USA ein Großteil der Konsumausgaben der Amerikaner/innen anfällt. Und dabei gilt grundsätzlich: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung