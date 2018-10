Mastercard-Aktie: Ist das Ende der Fahnenstange erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Der Kurs der Mastercard-Aktie ist wie schon in den Jahren zuvor am Ansteigen. Nur gelegentlich holte der gleitende Durchschnitt (38) den Kurs ein. In den letzten Wochen konnte der Kurs indes einen höheren Wert als der GD (38) erreichen. Gestern ist der Kurs leicht gefallen, was ein Anzeichen für das Erreichen eines Widerstandes sein könnte.

Chartanalyse mit Hilfe des MACD: Ein Verkaufssignal

Nachdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.