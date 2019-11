Mastercard-Aktie: Ist die Aktie noch ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Die Mastercard-Aktie hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt und Anfang September ein neues Allzeithoch bei 293,69 US-Dollar markiert. Die überkaufte Marktphase führte anschließend zu Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase, aktuell notiert sie bei 279,35 US-Dollar. Ende Oktober hat das Unternehmen seine Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum dritten Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



